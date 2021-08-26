Литовские силовики избивают мигрантов, пытаясь вытеснить на территорию Беларуси ночью - ГПК

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовские силовики избивают мигрантов и угрожают оружием, пытаясь скрытно вытеснить их на территорию Беларуси ночью. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете."Сразу две группы беженцев доставили литовские пограничники к границе с Беларусью. Как и их польские коллеги, литовские силовики избрали тактику скрытного силового вытеснения мигрантов в темное время суток сразу на нескольких направлениях. Литовские силовики избивают мигрантов и угрожают оружием, пытаясь скрытно вытеснить их на территорию Беларуси ночью", - рассказали в ГПК.Беженцы рассказали белорусским пограничникам, что их ловили и задерживали уже на территории Литвы, потом сажали в машины и группами ночью вывозили к границе. "На рубеже, под угрозой применения оружия, в том числе целясь им в голову, а также с использованием слезоточивого газа и электрошокеров несчастных людей заставляли идти в сторону Беларуси. Мигранты говорят, что все они просили защиты на территории Литвы, а также заявляли литовским властям просьбы о предоставлении убежища", - отметили в ведомстве.Непосредственно на линии границы военнослужащие Лидского погранотряда оказали людям необходимую помощь, предоставили пищу и воду. Испуганные иностранцы высказали искреннюю благодарность белорусским пограничникам за человечное отношение.-0-