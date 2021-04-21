21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовские службы не будут оформлять транспорт в пункте пропуска "Мядининкай" утром 22 апреля, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

"По сообщению литовской стороны, 22 апреля ориентировочно с 8.00 до 12.00 в пункте пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны "Каменный Лог") будет отсутствовать электричество. По этой причине оформление транспорта литовскими контролирующими службами осуществляться не будет", - говорится в сообщении.

Гродненская региональная таможня просит учитывать эту информацию при выборе маршрута следования через белорусско-литовскую границу.

Ранее сообщалось, что в связи с реконструкцией литовского пункта пропуска "Мядининкай" в настоящее время в нем закрыты три полосы движения грузовых транспортных средств, следующих на въезд в Беларусь. Движение грузовых транспортных средств в литовском пункте пропуска организовано по двум полосам, по которым ранее следовали легковые транспортные средства. Эти обстоятельства могут снизить пропускную способность.-0-