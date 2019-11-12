Литовские военные посетят 19-ю отдельную механизированную бригаду ВС Беларуси

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекционная группа Литвы 12-14 ноября посетит 19-ю отдельную механизированную бригаду Северо-Западного оперативного командования. Такая информация размещена на сайте Минобороны.

Инспекция проводится в соответствии с положениями Договоренности о дополнительных мерах доверия и безопасности. "Целью посещения является оценка информации в отношении этой воинской части, которая была представлена Беларусью государствам - участникам ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности", - проинформировали в Минобороны.-0-