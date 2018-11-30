Литовские военные проинспектировали артиллерийскую бригаду в Осиповичах

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовские военные проинспектировали 51-ю артиллерийскую бригаду, которая размещается в Осиповичах. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

В соответствии с договоренностью между двумя странами о дополнительных мерах доверия и безопасности Беларусь 27-29 ноября посетила инспекционная группа Литвы. "Группа посещала 51-ю артиллерийскую бригаду. Была оценена достоверность информации о личном составе, основных системах вооружения и военной технике, представленной Беларусью государствам - участникам ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года", - рассказали в Минобороны.-0-