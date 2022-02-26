Литовский наблюдатель: надеюсь, что вслед за Беларусью у нас тоже наступят перемены в лучшую сторону

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В неспокойной мировой обстановке Республика Беларусь остается стабильной и спокойной страной. Таким мнением с журналистами на Валевачском избирательном участке №22 Червенского района поделились наблюдатели из Литвы, педагоги Эрика Швянчененс и Казимерас Юрайтес, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил литовский наблюдатель, Президент Беларуси является гарантом стабильности во всем регионе.

"В такие непростые времена Беларусь остается страной покоя и стабильности. Я говорю об этом без преувеличения. В политической кампании на территории Республики Беларусь в качестве наблюдателя я участвую впервые. Нас интересует, как на самом деле обстоят дела на участках для голосования. У нас в Литве ведется пропаганда о том, что все подтасовано, люди запуганы, председатели комиссий необъективны. Все совершенно не так. Меня очень удивило, что порядка 40% граждан уже проголосовали досрочно. И они делают это совершенно осознанно. В Литве у нас даже нет возможности организовать референдум, хотя у граждан есть желание. Чтобы получить право на его проведение, нам необходимо собрать 300 000 подписей. При населении в 2 млн человек это немыслимое число. И очень хорошо, что есть такой политик, как Александр Лукашенко. С ним повезло не только белорусам. На мой взгляд, он является гарантом стабильности всего региона", - заявил Казимерас Юрайтес.

Эрика Швянчененс считает важным пункт о том, что брак - это исключительно союз женщины и мужчины. Она выразила надежду, что в Литве вскоре наступят положительные перемены.

"Мы посетили самые разные участки. Приятно, что люди всегда приходят проголосовать с улыбкой, с хорошим настроением. Белорусский народ очень дружелюбный и хорошо нас принимает. В Беларуси я не впервые. Мы часто приезжали сюда раньше, особенно в такой прекрасный город, как Гродно. Сейчас мы посетили вашу страну как наблюдатели в знак нашего добрососедства. Хочется отметить, что в новом проекте вашей Конституции золотыми буквами написано о том, что брак - это союз женщины и мужчины. Это основа каждого государства. Спасибо вам за то, что вы делаете. Я надеюсь, что вслед за вами у нас также наступят перемены в лучшую сторону", - заключила Эрика Швянчененс.-0-