Лицеист БГУ завоевал бронзу на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике

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26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одиннадцатиклассник Лицея БГУ Артемий Сырокваш завоевал бронзовую медаль на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике (IOAA). Интеллектуальное состязание проходило с 14 по 21 ноября в Боготе (Колумбия) в дистанционном формате. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза. Кроме лицеиста БГУ нашу страну на олимпиаде представляли еще четверо учащихся. Также бронзы удостоился выпускник Лицея №1 Гродно Арсений Комаров. Олимпиада состояла из пяти туров: теоретического, анализа данных, обработки солнечных данных, наблюдения и командного. Ребята решали теоретические и практические задачи. Некоторые из них были разработаны на основе научных статей. Время выполнения заданий на разных этапах составляло от 45 минут до пяти часов. К слову, наблюдательный тур включал изучение Солнца. Участники с помощью специальной программы получали изображения небесного тела и, используя различные космические инструменты, делали коллажи. Также ребята наблюдали эволюцию коронального выброса, который может привести к сильным магнитным бурям на Земле. Всего в олимпиаде приняли участие 240 представителей из 48 стран мира. Международная олимпиада по астрономии и астрофизике (IOAA) впервые состоялась в городе Чиангмай (Таиланд) в ноябре 2007 года. Является ежегодным соревнованием среди школьников.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!