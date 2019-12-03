Лицеистов и гимназистов в Беларуси готовят не хуже, чем в Сингапуре, Японии и Финляндии - PISA 18

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результаты лицеев и гимназий Беларуси по всем направлениям международного исследования PISA, которое проводилось в учреждениях образования республики впервые, сопоставимы с показателями учреждений образования лидирующих в мировом рейтинге стран. Об этом сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

"Все школы, все учреждения общего среднего образования, которые участвовали в исследованиях PISA, показали хорошие результаты. Есть и у нас лидеры (лицеи, гимназии), которые показали результат на уровне общемировых лидеров - участников PISA - это Китай, Сингапур, Япония и Финляндия. Но при этом нужно понимать, что условия в нашей стране и, например, в Сингапуре или в урбанизированных территориях Китая существенно различаются", - сказал Юрий Миксюк.

Всего в исследовании PISA участвовали 236 учреждений образования Беларуси: в их числе 27 гимназий и 6 лицеев. Их выборка осуществлялась случайным образом независимой организацией из США Westat. Тестирование 15-летних белорусских школьников по международной программе оценки качества знаний проводилось в апреле-мае 2018 года. Материалы теста были подготовлены на русском и белорусском языках. Сессия тестирования состояла из когнитивного теста, на выполнение которого отводилось два часа, и опросника (на его заполнение давали 35 минут). Контроль за проведением тестирования осуществлялся национальными и международными наблюдателями.

Тестирование охватывало три основных направления: читательскую, математическую и естественно-научную грамотность, однако приоритетной в исследовании PISA 2018 стала проверка читательской грамотности. Главная цель исследования - оценить практические умения школьников, то, как они применяют теоретические знания в жизни.

Руководитель РИКЗ отметил, что опыт участия белорусских учреждений образования в исследовании PISA будет применяться в будущем при составлении заданий, направленных на определение уровня подготовки белорусских школьников. "Такого рода задания, которые мы называем зашумленными, с избытком информации, должны быть знакомы белорусским учащимся, к ним они должны быть готовы. Исследование поможет нам очень точно находить болевые моменты в подготовке и обучении и их решать", - обратил внимание Юрий Миксюк.

PISA (Programme for International Student Assessment) - международное сравнительное исследование по оценке образовательных достижений учащихся, заказчиком которого выступает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Исследования PISA проводятся с 2000 года с периодичностью один раз в три года. В 2018 году в исследовании приняли участие 79 стран и административно-экономических территорий.-0-

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