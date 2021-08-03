Лицеисты БГУ завоевали медали на международной олимпиаде по химии

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3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лицеисты БГУ завоевали награды на 53-й Международной олимпиаде школьников по химии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза. Белорусскую команду представили четыре учащихся - победители заключительного этапа Республиканской олимпиады школьников по химии. Серебряную медаль завоевал десятиклассник Лицея БГУ Владислав Глатанков. Бронзы удостоена выпускница Лицея БГУ Ангелина Рогач. Эта же награда досталась выпускникам столичных гимназий №41 им. В.Х.Серебряного Кириллу Морозу и №37 Алине Тумашик. Руководителями ребят выступили заведующий кафедрой общей химии и методики преподавания химии Виктор Хвалюк, а также старший преподаватель кафедры органической химии химического факультета БГУ Денис Шклярук. В нынешнем году олимпиада проходила с 25 июля по 2 августа в онлайн-формате. В связи с этим в состязании отсутствовала традиционная экспериментальная часть. Юным химикам предлагалось пройти пятичасовой письменный теоретический экзамен из девяти заданий. Результаты направлялись на проверку членам международного жюри. Участниками соревнования стали 312 школьников из 79 стран. Было разыграно 33 золотых, 65 серебряных и 96 бронзовых наград. В этом году олимпиаду проводила Япония, а в 2022 году страной-организатором выступит Китай. Международная химическая олимпиада впервые прошла в Чехии в 1968 году, с тех пор соревнование проводилось ежегодно, за исключением 1971 года. Направлена олимпиада на повышение интереса школьников к химическим наукам во всем мире. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!