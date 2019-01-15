Лицеисты БГУ завоевали шесть медалей на олимпиаде школьников в Казахстане

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лицеисты БГУ завоевали шесть медалей и удостоились диплома III степени в командном зачете на XV Международной Жаутыковской олимпиаде школьников по математике, физике и информатике, соревнования завершились 15 января в городе Алматы (Казахстан), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белгосуниверситета.

Золотая медаль по математике на счету одиннадцатиклассника Владислава Зверика. Его одноклассники Александр Каленчиц, Михаил Макей и Алексей Быков заняли пьедестал по физике, завоевав золото, серебро и бронзу соответственно. По информатике золотой медалью наградили десятиклассника Сергея Процкого, а бронзовым призером стал учащийся 11-го класса Игорь Балюк. Руководителями команды выступили учитель математики Лицея БГУ Татьяна Бахтина и четверокурсник физического факультета Артем Пивоварчик.

В состав международного жюри по математике вошли эксперты БГУ. В их числе доцент кафедры высшей алгебры и защиты информации механико-математического факультета Игорь Воронович, по физике - заведующий кафедрой общей физики физического факультета Анатолий Слободянюк.

Всего в олимпиаде приняли участие 540 школьников в составе 82 команд из 16 стран.

Международная Жаутыковская олимпиада проводится в честь известного казахстанского академика и ученого-математика Орымбека Жаутыкова. Это совместный проект Республиканского научно-практического центра "Дарын" и Республиканской специализированной физико-математической средней школы-интерната им. О. Жаутыкова для одаренных детей. Уникальное интеллектуальное соревнование является продолжением традиций всесоюзных олимпиад, дает участникам уникальный шанс для дальнейшего роста в изучении точных наук.-0-