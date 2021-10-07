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07 октября 2021, 09:58

Лицеисты МЧС стали победителями гражданско-патриотической кадетской смены учащихся СГ

Фото Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС
Фото Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителями гражданско-патриотической кадетской смены учащихся Союзного государства "За честь Отчизны" стали учащиеся Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС. Смена имеет статус ежегодного союзного мероприятия и традиционно проводилась на базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок" в сентябре - октябре. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Андрей Садовский.

Государственным заказчиком-координатором мероприятия является Министерство образования, государственным заказчиком - Министерство просвещения России. Цель - создание и обеспечение условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, формирование у подрастающего поколения патриотического сознания и основы для непосредственной подготовки к служению Отечеству, выполнению конституционных обязанностей и гражданского долга.

В течение 21 дня воспитанники специализированных кадетских учебных заведений (кадетских училищ, кадетских корпусов, казачьих кадетских корпусов, кадетских школ-интернатов), военно-патриотических (кадетских, казачьих кадетских) классов учреждений общего среднего образования Беларуси и России (учащиеся 9-10 классов, возраст 14-16 лет), достигшие успехов в учебной и общественной деятельности, соревновались в смотре-конкурсе строя и песни, военно-спортивной игре "Ураган", конкурсе презентаций делегаций, инсценировании военно-патриотической песни, а также военно-спортивных состязаниях, включающих в себя стрельбу из пневматической винтовки и конкурсы знатоков военной истории. Кроме того, проводились спортивные соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, плаванию, настольному теннису, шашкам и шахматам.

Команду победительницу смены возглавил Виталий Шафранский, а в ее состав вошли следующие лицеисты: Кирилл Прищепов, Никита Концевой, Владимир Юденков, Николай Хвойницкий, Влад Скорб и Владимир Орловский, а также Никита Баденко, Арсений Москаленко, Илья Касперов, Максим Пиллер, Артем Усович и Георгий Жуков.

В этом году участие в гражданско-патриотической кадетской смене учащихся Союзного государства "За честь Отчизны" приняли 42 делегации из 20 регионов России и всех областей Беларуси и города Минска (в составе каждой делегации 12 учащихся и один руководитель делегации из числа педагогических работников). Общее число участников смены - 545 человек. Россия была представлена делегациями из следующих регионов: Ленинградской, Калужской, Московской, Вологодской, Псковской, Белгородской, Владимирской, Брянской, Курской, Липецкой, Смоленской, Тверской, Ярославской, Нижегородской, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Ставропольского края, Санкт-Петербурга.

Впервые кадетская смена учащихся Союзного государства была проведена в "Зубренке" в сентябре 2007 года и с той поры проводится за счет средств бюджета Союзного государства ежегодно.

Всего с 2007 по 2021 год в кадетской смене "За честь Отчизны" приняли участие 6060 учащихся (457 делегаций из Беларуси и России), в том числе 3057 человек (231 делегация) из более чем 50 регионов России (в 2020 году из-за пандемийных ограничений смена не проводилась).

Мероприятие является одним из самых масштабных и значимых проектов Союзного государства, реализуемых в сфере образования, и содействует практической реализации основных целей Союзного государства по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, установлению дружеских взаимоотношений юных граждан Союзного государства, формированию единого образовательного пространства.

Команда Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС - постоянный участник смены с 2010 года. В копилке лицеистов МЧС - три бронзовые медали (2013, 2014, 2015), одна серебряная (2016) и четыре золотых медали (2017, 2018, 2019 и 2021).-0-

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Теги
лицеи МЧС патриотизм Союзное государство
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