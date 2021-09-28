Лицеисты МЧС стали победителями слета юных спасателей в "Зубренке"

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В НДЦ "Зубренок" завершился XXIV Республиканский слет юных спасателей-пожарных, в котором более 200 участников в составе 8 команд, представляющих области, столицу и лицей МЧС, сражались за звание лучших в республике. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Слет - это событие, которого ждут все юные спасатели, ведь на протяжении двух недель лучше представители движения БМООСП не только, не жалея сил и энергии, соревнуются в пожарном искусстве, но и проводят время вместе, общаются, получают навыки, важные в жизни, находят новых друзей, учатся мужеству и стойкости. Плотный график соревновательных дней заставил участников слета изрядно постараться: помимо того, что ребят ждало большое количество нелегких конкурсов, так еще и по-настоящему осенняя погода испытывала на прочность, обливая дождем и обдувая промозглым ветром юных спасателей. Но молодые профессионалы показали свой боевой характер, выстояли и смогли доказать верность долгу настоящих спасателей, которые помогают нуждающимся вне зависимости от погодных условий", - рассказали в пресс-службе.

В торжественном закрытии слета приняли участие первый замминистра по ЧС Александр Худолеев, первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок" Надежда Онуфриева, председатель Республиканского совета РГОО "БДПО" Александр Кудряшов, начальник Центра исследований в области безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью НИИ ПБиЧС Елена Дмитрук, начальник Минского областного управления МЧС Сергей Лапанович, главный редактор объединенной редакции журнала "Служба спасения" и газеты "Юный спасатель" Елена Полещенкова и председатель Мядельского райисполкома Александр Пранович.

В этом году по итогам всех соревнований первое место заняла команда из лицея МЧС, второе место у представителей Гомельской области, а третье - у юных спасателей Минской области. Награждал победителей Александр Худолеев. "Для нас очень важно, что полученными здесь знаниями о безопасности вы делитесь с родными, близкими и друзьями. В Год народного единства хочу еще раз напомнить девиз наших сборных по пожарно-спасательному спорту: "Когда мы едины - мы непобедимы". Вместе с вами мы сможем решить глобальную задачу по формированию в обществе культуры безопасности жизнедеятельности", - подчеркнул он.-0-

Фото МЧС