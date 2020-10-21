Лицей БГУ впервые проводит набор на онлайн-курсы для школьников

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лицее БГУ впервые открыт набор на онлайн-курсы для учащихся 9-х и 11-х классов средних школ, лицеев, гимназий. Их цель - подготовка к централизованному тестированию и поступлению в Лицей БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Данная инициатива позволит воспользоваться образовательными услугами также школьникам из отдаленных регионов страны.

"Программа включает семь учебных предметов: белорусский и английский языки, физика, математика, химия, история Беларуси, обществоведение. В зависимости от запроса учеников данный список планируется расширить. Занятия организуются с помощью видеотрансляции, во время которой преподаватель объяснит новую тему, прокомментирует задания и ответит на вопросы слушателей", - рассказали в пресс-службе.

Дата начала занятий будет объявлена по мере комплектации групп. Предполагается набор до 15 человек в каждую группу. Присоединиться к обучению можно на любом этапе. Слушатель получит доступ к архиву записей прошедших уроков и изучит их самостоятельно.

Обучение проведут преподаватели Лицея БГУ, авторы пособий по подготовке к ЦТ и поступлению в лицей, а также разработчики базы методических материалов по проведению онлайн-занятий. С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте Лицея БГУ.-0-