Лицей МЧС проведет онлайн-олимпиаду по математике и физике на портале "ЯКласс"

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более трех тысяч заявок поступило в адрес оргкомитета онлайн-олимпиады по математике и физике, проводимой Специализированным лицеем при Университете гражданской защиты МЧС. Ее старт намечен на 20 марта. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель университета Андрей Садовский.

Олимпиаду в онлайн-формате при помощи образовательного интернет-портала "ЯКласс" лицей МЧС проводит впервые. Ее участники - учащиеся 8-11-х классов гимназий и школ, специализированных лицеев и кадетских училищ Беларуси. Задания специально для олимпиады были составлены учителями математики и физики учебного заведения МЧС Кириллом Толкачевым, Валентиной Никулиной и Натальей Лоцмановой. Итоги подведет оргкомитет в течение месяца.

Для участия необходимо быть зарегистрированным и иметь свой личный профиль на интернет-портале "ЯКласс". Конкурсантам предстоит решить задачи по математике и физике разного уровня сложности. При этом проявить творчество, а также продемонстрировать оригинальный подход. На выполнение заданий отводится один час. Основными критериями оценки результатов олимпиады являются количество набранных баллов за выполненные задания, а также при равенстве набранных баллов время, затраченное на их выполнение.

Участники, занявшие 1-3-е места, будут награждены соответствующими дипломами. Кроме того, все конкурсанты, не ставшие победителями и призерами, получат дипломы участника конкурса.

Организатором выступает Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС и инновационный образовательный интернет-портал "ЯКласс".

"ЯКласс" - образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей. Проект начал свою работу в марте 2013 года. Сегодня он является площадкой для более чем 20 тыс. школ в России, Украине и Беларуси.-0-