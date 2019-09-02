2 сентября, Острошицкий городок /Корр. БЕЛТА/. Лицей МВД в следующем году переедет в новое здание. Об этом сегодня после торжественной линейки с лицеистами сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков, передает корреспондент БЕЛТА.

"В следующем году будет новое здание, совершенно все будет по-другому", - отметил Александр Барсуков. Он уточнил, что Лицей МВД переедет в здание на улице Стахановской в Минске возле Партизанского райотдела милиции. Сейчас там идет капитальный ремонт.

Сегодня ряды лицеистов пополнили 50 ребят. "Мы уверены, что это будущие сотрудники правоохранительных органов. А их нужно готовить еще с детства - чтобы были достойными правоохранителями, которые будут вежливо обращаться с гражданами, быть на страже законности, - сказал замминистра. - Здесь учатся 250 ребят, каждый год приходит пополнение, и мы прикладываем максимум усилий, чтобы они себя чувствовали хорошо". Александр Барсуков поздравил лицеистов от имени министра и сообщил, что глава МВД принял решение об оказании лицею материально-технической помощи.

"Здесь ребята возмужают, окрепнут и впоследствии будут достойными сотрудниками милиции", - уверен Александр Барсуков.-0-