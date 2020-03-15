Литва дает трое суток для транзита через свою территорию

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва с 0.00 часов 16 марта вводит запрет на въезд на территорию страны большинству иностранцев, за исключением грузоперевозчиков, членов семей граждан Литвы, лиц, имеющих разрешение на проживание и работу в стране, дипломатов. Жителям зарубежных стран, в том числе гражданам Беларуси, будет предоставлен "гуманитарный коридор" в течение трех суток для транзита на Родину через территорию Литвы. Об этом МИД Беларуси проинформировал на своей странице в Facebook, сообщает БЕЛТА.

В частности, пересечь территорию Литвы транзитом, чтобы вернуться в свои государства, можно будет с 16 по 18 марта включительно. С 0.00 часов 19 марта въезд на территорию Литвы будет запрещен.

"Количество пограничных пунктов для пересечения государственной границы будет сокращено. На данный момент подтверждено действие в обычном режиме пропускных пунктов "Мядининкай - Каменный Лог", "Райгардас- Привалка", - также сказано в сообщении. - Настоятельно рекомендуем всем гражданам Беларуси, желающим вернуться домой, сделать это в срок до 0.00 часов 19 марта".

Белорусов, находящихся сейчас в Литве либо планирующих пересечь ее транзитом, просят заранее рассчитать маршруты следования и позаботиться о заблаговременном приобретении билетов. А также следить за изменением ситуации с графиком движения доступного для выезда транспорта.

"Авиакомпания "Белавиа" подтвердила возможность бронирования мест на рейсы по маршруту "Вильнюс-Минск" 15, 16, 17, 19 и 20 марта 2020 года", - такую подсказку дает МИД Беларуси соотечественникам.

Тем белорусам, которые планируют выезжать из Литвы с 16 по 30 марта, надо зарегистрироваться, направив на электронный адрес khmyl@mfa.gov.by с пометкой "Экстренный выезд" следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения, предполагаемые даты и способ выезда.

При возникновении дополнительных вопросов следует обращаться в посольство по телефонам для экстренной связи: +370 699 59 434, +370 695 41 778, +370 600 16 244.

И гражданам Беларуси советуют быть очень внимательными к состоянию своего здоровья, не пренебрегать профилактическими мерами защиты и гигиены и рекомендациями организаций здравоохранения Литвы. При малейших признаках заболевания либо после контактов с вероятным носителем коронавируса надо обращаться в медицинские учреждения Литвы и по телефону горячей линии 1808.-0-

Госпогранкомитет предупредил грузоперевозчиков об ограничении въезда в Литву 16 марта Доступными для пересечения госграницы грузоперевозчиками остаются пункты пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") и "Райгардас" ("Привалка").