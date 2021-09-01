Литва отказала в правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Беларуси

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура Литвы отказала в правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

"Обращаясь в июне текущего года за содействием к компетентному учреждению Литвы, Генпрокуратура Беларуси указала, что следствие по делу направлено на установление фактов совершения нацистами и их пособниками, бандформированиями в ходе Великой Отечественной войны и в послевоенный период на территории БССР действий по планомерному уничтожению советских граждан, в том числе белорусов и представителей иных национальностей", - отметили в Генеральной прокуратуре.

Литовская сторона была проинформирована, что по уголовному делу изучаются сведения о карательных операциях, разрушении населенных пунктов, насильственном угоне мирного населения на принудительные работы, уточняются официальные данные о количестве погибших мирных граждан.

В поручении сообщалось, что с 1941-го по 1944 год в целенаправленном истреблении с особой жестокостью населения БССР участвовали добровольцы литовских коллаборационистских формирований, руководили которыми службы Германского рейха. "В частности, белорусская сторона обратилась с просьбой допросить проживающих на территории Литвы уже установленных членов карательных литовских батальонов, в том числе порученца Минского мясника (Антанас Людвико Импулявичюс-Импуленас) - Вольдемараса Хубертаса Лаймутиса Адамкавичюса (после смены персональных данных - Валдас Адамкус, бывший Президент Литовской Республики)", - подчеркнули в управлении.

Генпрокуратура Литвы проигнорировала взятые на себя международные обязательства и, сославшись на ст.19 Договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года, уведомила об отказе принять к исполнению данное поручение, поскольку это, по ее мнению, может причинить вред их суверенитету или безопасности, правам и законным интересам граждан.

"Таким образом, Генеральная прокуратура Литовской Республики, уклоняясь от необходимости исполнить поручение об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского народа, фактически способствует укрывательству нацистских преступников от правосудия", - подытожили в Генпрокуратуре Беларуси.-0-