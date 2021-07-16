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16 июля 2021, 23:13

Литва представляет мигрантов "зелеными человечками" Лукашенко - Шпилевская

Скриншот видео "МИР 24"
Скриншот видео "МИР 24"

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ООН должны обратить внимание на позицию Литвы к прибывающим в страну мигрантам. Такое мнение высказала директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Ольга Шпилевская в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Литва, пока у нее был "щит" в лице Беларуси на границе, заявляла о том, что они готовы принимать 20 тысяч беженцев. Готовы их устроить, обустроить, дать им работу. 20 тысяч беженцев были им нужны. Как только "щит" ушел, они не могут справиться даже с тысячей. Более того, сейм Литвы принимает резолюцию, по которой этих мигрантов приравнивают к участникам гибридной агрессии, и говорят, что вести себя по отношению к ним нужно соответствующе. Что значит "соответствующе"? Их будут травить собаками, заселять в концлагеря? Что с ними будут делать?"- спросила Ольга Шпилевская.

Она задалась вопросом, где комиссар по правам человека ООН, который должен обратить на это внимание. "Литва представляет мигрантов зелеными человечками Лукашенко. И осталось только обвинить Беларусь, что с помощью мигрантов мы хотим вернуть себе Вильнюс", - сыронизировала руководительница телерадиокомпании.

Руководитель ОНТ Марат Марков в свою очередь заметил, что Беларусь защищала Европу, останавливая 20-30 тыс. мигрантов, и Европейский союза это устраивало. "Но беженцев миллионы, и они возникли в результате действий Запада на Ближнем Востоке, - обратил он внимание. - Почему сейчас Литва и Польша так вздрогнули? Будем говорить откровенно: зарплата медсестры в Литве от 400 евро, рабочего - от 300, полицейский и пожарный получают 600 евро. А на одного мигранта в месяц тратится гораздо больше. И для экономики Литвы, которая сейчас "получает" со всех сторон (получает не в том смысле, что деньги), это будет хороший контрольный выстрел".-0-

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