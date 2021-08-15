Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 15 августа 2021
Минск Ясно +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
23:32 В Алжире задержали более 30 человек за линчевание мужчины В мире
22:57 Литва выполняет заказ, который ей спустили сверху - профессор МГИМО Общество
22:20 Число погибших в результате наводнений в Турции увеличилось до 62 В мире
21:40 Каравай общим весом более 10 млн т планируют получить аграрии в этом году Экономика
21:35 Белорусы, оказавшиеся в Афганистане, могут обращаться в посольство в Таджикистане - МИД Общество
20:43 В воздушном пространстве Беларуси с августа 2020 года успешно предотвращены три провокации Общество
20:18 Неопубликованные кадры крушения военного самолета Як-130 под Барановичами показали в телеэфире Общество
19:58 Миллион доз китайской вакцины от COVID-19 поступят в Беларусь в августе Общество
19:52 У четверых детей в "Лесной поляне" под Сморгонью подтвердился дельта-штамм коронавируса Общество
19:33  В Венгрии в ДТП попал пассажирский автобус, есть жертвы В мире
18:59 В окрестностях Иерусалима начались лесные пожары В мире
18:27 Хоккеисты минского "Динамо" четвертый раз в истории клуба выиграли Кубок Салея Общество
18:10 В Японии отмечают 76-летие окончания Второй мировой войны В мире
18:02 ЭльжбетаРадзивилл: долгая дорога домой Ссылки на БелТА Плюс
18:02 Спортивный праздник для новобранцев состоялся в Академии МВД Общество
17:44 Число заболевших COVID-19 в мире за неделю впервые за три месяца приблизилось к 5 млн В мире
17:34 В Иране зафиксирован антирекорд смертности от коронавируса В мире
17:25 Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну   В мире
17:14 Сроки экстренной встречи СБ ООН по Афганистану согласовываются В мире
16:23 В Орше мужчина пытался потушить пожар и получил ожоги Происшествия
15:48 В российском Кызыле состоялась жеребьевка участников конкурса "Военное ралли - 2021" В мире
15:29 В Минской области за сутки от огня пострадали два человека   Происшествия
15:17 Умер легендарный немецкий футболист Герд Мюллер Спорт
15:12 Синоптики зафиксировали на юге Испании новый температурный рекорд В мире
14:52 Из воды подняли тело четвертого погибшего при крушении вертолета на Камчатке В мире
14:27 В Брестском районе работники МЧС спасли тонувшего в Мухавце мужчину Происшествия
14:10 Жительница Вороново пыталась заработать на "валютной бирже" и потеряла Br12 тыс. Происшествия
13:48 Несовершеннолетний мотоциклист попал в аварию в Глубоком Происшествия
13:32 В Речице при пожаре жилого дома спасен мужчина Происшествия
13:14 Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 57 В мире
Все новости
Все новости
Общество
15 августа 2021, 22:57

Литва выполняет заказ, который ей спустили сверху - профессор МГИМО

Скриншот видео ОНТ
Скриншот видео ОНТ
15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва выполняет определенный заказ, который ей спустили сверху, заявила политолог, профессор МГИМО Елена Пономарева в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Литва выполняет определенный заказ, который ей спустили сверху, потому что сама она не является ни идеологическим, ни политическим игроком", - сказала Елена Пономарева.

Она считает, что Литва в политическом смысле является связующим элементом в проекте "Большая Речь Посполитая", который никогда не состоится без Беларуси. "И если идеологические корни этого проекта мы можем найти в Польше, в том числе, то Литва - это то место, которое является неким боевиком уже на фронте информационной, психологической, экономической борьбы", - заметила политолог.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Литва мнения телевидение
Новости рубрики Общество
Фото из архива Белорусы, оказавшиеся в Афганистане, могут обращаться в посольство в Таджикистане - МИД
Фото из архива В воздушном пространстве Беларуси с августа 2020 года успешно предотвращены три провокации
Генерал-майор Игорь Голуб. Скриншот видео СТВ Неопубликованные кадры крушения военного самолета Як-130 под Барановичами показали в телеэфире
Фото из архива Миллион доз китайской вакцины от COVID-19 поступят в Беларусь в августе
Фото из архива У четверых детей в "Лесной поляне" под Сморгонью подтвердился дельта-штамм коронавируса
Хоккеисты минского "Динамо" четвертый раз в истории клуба выиграли Кубок Салея
Главное
Фото из архива Социальный аспект - Лукашенко объяснил, почему в стране поддерживают сельхозпредприятия и кооперативы
Белорусская вакцина от COVID-19 будет переноситься достаточно легко - Горбунов
Каравай общим весом более 10 млн т планируют получить аграрии в этом году
Минфин выделит Br206 млн для дополнительного повышения зарплат бюджетникам
Топ-новости
Лукашенко: Военно-воздушные силы надежно защищают мирную жизнь и созидательный труд белорусов
В воздушном пространстве Беларуси с августа 2020 года успешно предотвращены три провокации
Белорусы, оказавшиеся в Афганистане, могут обращаться в посольство в Таджикистане - МИД
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1305 пациентов с COVID-19, выписаны 1418    
Миллион доз китайской вакцины от COVID-19 поступят в Беларусь в августе
Неопубликованные кадры крушения военного самолета Як-130 под Барановичами показали в телеэфире
Пограничники Латвии вместо помощи изможденным беженцам снимают их на телефон - ГПК
Спортивный праздник для новобранцев состоялся в Академии МВД
Беларусь примет участие в крупнейшей выставке Китая в инновационном формате
В Катаре белорусы продолжают подготовку к конкурсу "Дорожный патруль"
Между Беларусью и Оманом есть значительный потенциал сотрудничества в различных областях - Улахович
РЕПОРТАЖ: Витебский приют для бездомных животных "Добрик" - 10 лет сердечности и душевности
Правительство уточнило объем финансирования государственной инвестпрограммы
Белорусские танкисты и техника прибыли в подмосковное Алабино
У православных верующих начался Успенский пост
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.