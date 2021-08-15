Литва выполняет заказ, который ей спустили сверху - профессор МГИМО

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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва выполняет определенный заказ, который ей спустили сверху, заявила политолог, профессор МГИМО Елена Пономарева в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА."Литва выполняет определенный заказ, который ей спустили сверху, потому что сама она не является ни идеологическим, ни политическим игроком", - сказала Елена Пономарева.Она считает, что Литва в политическом смысле является связующим элементом в проекте "Большая Речь Посполитая", который никогда не состоится без Беларуси. "И если идеологические корни этого проекта мы можем найти в Польше, в том числе, то Литва - это то место, которое является неким боевиком уже на фронте информационной, психологической, экономической борьбы", - заметила политолог.-0-