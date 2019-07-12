Ляшенко и Козак обсудят 13 июля нефтяную тематику

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко обсудит 13 июля с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком нефтяную тематику. Эту информацию подтвердили корреспонденту БЕЛТА в Совете Министров.

"Вице-премьер Игорь Ляшенко завтра обсудит с российским коллегой Дмитрием Козаком вопросы двустороннего взаимодействия", - сообщили в белорусском правительстве. При этом в Совмине не уточнили формат и место проведения переговоров.

Как сообщалось, концерн "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки. После инцидента чистая нефть поступила по нефтепроводу "Дружба" на границу Беларуси 2 мая.

Для компенсации потерь из-за ситуации с "Дружбой" оператор "Гомельтранснефть Дружба" предложил увеличить тарифы на транспортировку нефти на 21,7%.

Как сообщает ТАСС, вице-премьер РФ Дмитрий Козак сегодня заявил, что правительство России считает справедливым требование Беларуси о повышении тарифа на прокачку нефти по своей территории. Сейчас в Беларуси самые низкие тарифы. Дмитрий Козак проинформировал, что российская сторона готова рассмотреть вопрос о постепенном выравнивании тарифов в России и Беларуси и уже подготовила компромиссный вариант. По его словам, тема тарифов будет обсуждаться с Игорем Ляшенко 13 июля.-0-