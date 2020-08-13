Любая революция и хаос порождают упадок жизни населения - Караев

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любая революция и хаос порождают упадок жизни населения, заявил министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Любая революция, любой хаос - слава богу, что до революции у нас не дошло - порождает упадок жизни населения: прекращается работа экономики, правоохранительные органы перестают работать в таком режиме. А мы всегда гордились в Беларуси, что наши правоохранительные органы обеспечили спокойствие, нам завидовали все соседние страны, в том числе и те, которые экономически и в прочих вопросах более развиты", - сказал Юрий Караев.

По его словам, "нашей безопасности и спокойствию завидовали все". "И из-за чего мы сейчас его разрушаем, из-за каких целей, эфемерных, непонятных, будущих? Что мы хотим улучшить? Мы же ухудшим все, мы разрушим все, чем мы гордились", - считает министр.-0-