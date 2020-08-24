Любая цветная революция начинается исключительно с мирного протеста - украинский журналист

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любая цветная революция начинается исключительно с мирного протеста. Такое мнение в эфире программы "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ высказал известный украинский журналист и публицист Максим Равреба, сообщает БЕЛТА.

"Любая цветная революция начинается исключительно с мирного протеста, со стояния на коленях перед щитами милиции (полиции), исполнения различных увертюр на фортепиано, которое ставится прямо на майдан, с раздачи печенек, бесплатного разноса конфет, бутербродов и так далее. Потом все это обрастает палаточными городками, которые потом перерастают в баррикады. Затем баррикады превращаются в блокпосты. Белорусам стоит задуматься над тем, куда их ведут. Такое мое мнение", - сказал Максим Равреба.

По его словам, то, что происходит сегодня в Беларуси, ничем не отличается от Украины. "Это исключительно майдан, исключительно цветная революция, а последствием может быть катастрофа. Она будет многогранной. У меня плохие новости для тех, кто ходит на протесты. Если кто-то надеется на социальные лифты, то зря. Потому что у тех, кто это все оплачивает, все расписано: кто что займет, кто чем будет владеть и кто кем станет. Участники протеста - исключительно массовка, пушечное мясо, если будет обострение. Никто ни о ком не будет заботиться после того, как дело будет сделано. Никто никому не скажет спасибо. Рабочие лишатся заводов, аграрии - земли, потому что землю продадут. Огромным лакомым куском для Запада является белорусский лес. Его будут пилить и вывозить в Европу, как спиливают сейчас Карпаты под ноль. А о населении заботиться никто не будет", - отметил журналист.

Максим Равреба обрисовал для протестующих картину, к которой могут привести их необдуманные действия. "Будут потеряны копеечные квартплаты, социальные блага, которые выстроил Лукашенко для населения, исчезнет бесплатная медицина. Будет чудовищный рост цен, упадет рубль, начнется, естественно, гиперинфляция. Все это будет в той или иной степени бить по всем участникам процесса. Но, надеюсь, до этого не дойдет. Я верю в это. Все-таки твердый Президент в Беларуси. Он очень четко знает, что делает. Он одними своими действиями перевешивает самую впечатляющую массовку. Что ж, это здорово", - добавил журналист.-0-