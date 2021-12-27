Любецкая о проекте Конституции Беларуси: это фундамент даже не завтрашнего дня

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект изменений и дополнений Конституции Беларуси нацелен на дальнюю перспективу в развитии страны и общества. Об этом депутат Палаты представителей Национального собрания, член Конституционной комиссии Светлана Любецкая заявила в эфире "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня очень важно, чтобы тот, кто будет жить и дальше работать по этой Конституции, принял самое активное участие в ее обсуждении. Это фундамент даже не завтрашнего дня. Это документ, который на дальнюю перспективу создает образ Беларуси, образ будущего", - сказала парламентарий.

Она в частности отметила, что в проекте обновленной Конституции сделаны акценты на интеллектуальное общество, инновационное развитие, социальную поддержку самых различных слоев общества, совершенствование системы государственного управления. "Вот тот задел, который заложен в проекте Основного Закона", - заявила Светлана Любецкая.-0-