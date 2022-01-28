Любецкая: Послание Президента - акт программного характера

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Послание Президента - акт программного характера, заявила корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая.

"Послание главы государства - акт программного характера, причем основополагающий. И он имеет стратегическое значение для определения путей дальнейшего развития как в политической, так социальной и экономической жизни. Уникальность Послания этого года обусловлена тем, что мы находимся на очень важном этапе реформирования государства. Речь идет об этапе конституционного строительства, и очевидно, что в Послании будут ответы на те вопросы, которые возникли в ходе масштабного общественного обсуждения предлагаемого на референдум проекта Основного закона", - сказала Светлана Любецкая.

По ее словам, те реперные точки, основы, которые закладываются в проект Основного закона, связаны с перспективным развитием государства. "И сегодня очень важно, на мой взгляд, в том числе и в Послании, и в дальнейшей нашей деятельности определить, как мы будем двигаться дальше, спокойно, разумно, взвешенно принимая решения в отношении всех сфер нашей жизни. И самое главное - консолидация общества, которая и должна решить все поставленные задачи. В этом смысл не только Послания, но того, еще раз повторюсь, уникального периода времени, в котором мы сейчас живем", - добавила депутат.-0-