Любецкая: при обсуждении смертной казни надо помнить о горе родителей и близких жертв преступлений

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При любых дискуссиях не тему применения исключительной меры наказания надо помнить о позиции потерпевшей от рук преступника стороны. Такое мнение высказала председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Светлана Любецкая на расширенном заседании Конституционной комиссии с участием Президента, передает корреспондент БЕЛТА.

Одним из вопросов, который обсуждался при подготовке поправок в Основной закон, был вопрос применения высшей меры наказания. "Конституция - это в том числе и идеологический документ, который формирует наши дальнейшие устои и видение будущего. И главная цель - создать ощущение справедливости, того, что государство обеспечивает справедливость", - обратила внимание депутат.

По ее мнению, при разговорах о возможной отмене смертной казни уходит из поля зрения позиция потерпевших от преступлений. "Я как судья знаю, что это самое страшнейшее горе родителям, близким - потерять человека. Этого никто уже не восполнит, никакая смертная казнь. Но само гипотетическое сохранение сочувствия государства, сострадания государства, что оно разделяет горе этого человека, ведь его тоже нельзя игнорировать, - сказала она. - Мы этих потерпевших оставляем один на один со своим горем (в случае отказа от смертной казни. - Прим. БЕЛТА) чисто даже психологически".

Светлана Любецкая подчеркнула, что в Беларуси высшая мера наказания применяется в редких случаях. За последний год - один приговор. "Работает комиссия по помилованию. То есть очень взвешенные подходы к тому, действительно ли приводить в исполнение. Очень тщательная оценка и проверка всех фактических обстоятельств. За последние годы у нас очевидна тенденция к снижению, к единичным случаям. Причем у нас всего 13 составов тяжких преступлений, когда смертная казнь назначается. Наряду с ней есть и пожизненное заключение - то есть альтернатива. Я четко знаю, что суд при принятии решения, какую избрать меру наказания, учитывает все, что только возможно, и только в исключительных случаях, когда другой вид наказания не может быть назначен, принимает такое решение. Это очень сложное решение", - подчеркнула депутат.-0-