Любецкая: сама жизнь подвигала к необходимости внесения изменений в Основной закон страны

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сама жизнь подвигала к необходимости внесения изменений в Основной закон страны, заявила в эфире СТВ председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая, сообщает БЕЛТА.

​

"Работа над проектом Конституции соответствует основным этапам законотворчества. Она связана с юридическим оформлением тех идей, пожеланий, запросов, которые были выявлены еще на стадии подготовки этого законопроекта, причем достаточно давно. Ведь идеи об обновлении положений Конституции возникли еще несколько лет назад, когда уже сама жизнь подвигала к этому, поскольку появились новые явления, что-то стало неактуальным. И к моменту создания Конституционной комиссии как раз-таки уже сформировал основной концепт тех изменений, которые нужно было проработать, - рассказала​ Светлана Любецкая. - Сам процесс, который подошел сегодня фактически к стадии уже завершения, оформления тех идей, предложений, которые прошли достаточно тщательную проработку и анализ является важным для того, чтобы действительно правильно записать в Основном законе те нормы, которые соответствуют именно его верховенству".

​

Парламентарий отметила, что появление новых институтов в законе и дальнейшее их внедрение в жизнь - это всегда достаточно сложный процесс. "Одним из столпов государственной власти, государственного влияния на социально-экономическую, политическую, общественную жизнь страны и призван этот институт, над которым велась работа - Всебелорусское народное собрание. В итоге идея о том, что это высший представительный орган, нашла свое понимание и формализацию в законе. И в дальнейшем, естественно, работа велась над тем, как согласовать функции, порядок формирования с общей системой государственного устройства", - подчеркнула она.

​

Светлана Любецкая акцентировала внимание, что в преамбуле проекта Основного закона прямо прописано, что цель любых преобразований - обеспечить преемственность и стабильность развития, основанного на праве. "Ведь закон на сегодняшний день содержит все основные положения для жизнедеятельности нашего государства. Но цель любых изменений - это улучшение качества жизни, совершенствование тех институтов, что уже работают, это введение новых институтов. Вот кто бы мог подумать еще несколько лет назад, что настолько остро встанут вопросы защиты частной жизни, информационной безопасности такого уровня, что нужно их поднимать на конституционный как нуждающиеся в защите государством", - дополнила она.

​

Депутат добавила, что от граждан активно поступали различные предложения в ходе обсуждений на диалоговых площадках, в трудовых коллективах. "Письменные обращения поступают от людей, у которых есть возможности в области определенных сфер, у кого активная жизненная позиция. Я думаю, что такой опыт нужно только приветствовать. Хотелось бы, чтобы в этом смысле и правовое образование повысилось, ведь не секрет, что еще недавно люди знали, что есть Конституция, но так, чтобы почитать ее детально - может быть, не у всех была необходимость, но в последнее время наблюдается достаточная активность", - констатировала Светлана Любецкая. -0-