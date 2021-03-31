Любецкая: все предложения граждан по корректировке Конституции будут тщательно проанализированы

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все предложения граждан по корректировке Конституции будут тщательно проанализированы, заявила журналистам председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как показал анализ поступивших предложений и обращений, а также итоги обсуждений на диалоговых площадках, на сегодняшний день есть ключевые вопросы, которые очень интересуют членов нашего общества, и, естественно, они подлежат очень тщательному анализу, поскольку Конституция - мировоззренческий документ и основные положения законодательства реализуются на ее основании, - сказала Светлана Любецкая. - Это вопросы, которые ставились в обращениях из самых различных сфер жизни - семьи, взаимоотношений личности и государства, правовой защиты человека, вопросы собственности, трудоустройства, защиты иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Беларуси. То есть это такой комплексный взгляд на сегодняшнюю жизнь, какой она должна быть завтра".

Парламентарий отметила, что от граждан поступали предложения о введении уполномоченного по правам человека, праве обращения в Конституционный суд с конституционной жалобой. "Это одна сфера жизни, когда люди повышают степень правовой защиты. Это новелла. Из обращений видна озабоченность граждан тем, чтобы сохранить традиционные ценности по устройству семьи, взаимоотношения между родителями и детьми. При этом внимание обращается на то, что необходимо исключать социальное иждивенчество. И посыл, чтобы вынести на уровень Основного закона положение о том, что дети должны заботиться о родителях, говорит, что на сегодняшний день есть проблемы, есть такая необходимость, это должно быть признано всем обществом и затем реализовываться", - подчеркнула она.

Светлана Любецкая добавила, что научно-правовой анализ всех предложений предполагает достаточно серьезную работу над изучением возможности их реализации на уровне Основного закона и, самое главное, перспектив и последствий, которые повлечет принятие того или иного положения. "То есть это должен быть очень взвешенный, серьезный подход, поскольку он коснется каждого", - заключила депутат.

Сегодня проходит первое заседание Конституционной комиссии. Утвержден также график ее заседаний: они будут проходить дважды в месяц.-0-

Фото Максима Гучека