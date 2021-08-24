Любой учебный предмет несет в себе потенциал воспитания - Симановская

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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любой учебный предмет несет в себе потенциал воспитания, заявила по итогам пленарного заседания Республиканского педагогического совета начальник управления по делам молодежи Министерства образования Татьяна Симановская, передает корреспондент БЕЛТА.
"Для меня очень важно, что сегодня были поставлены основные задачи, которые связаны с совершенствованием системы образования. Это поиск новых подходов в воспитании детей, подрастающего поколения, молодежи. В первую очередь через учебный процесс, предметы, которые не только дают знания, но и воспитательный потенциал. Любой предмет несет в себе потенциал воспитания", - сказала Татьяна Симановская.
По ее словам, важно, что много внимания было уделено личности педагога. "Он действительно должен быть образцом для общества, почитаем со стороны учеников и родительской общественности. Педагог, отдавая свои знания, обучая учащихся, закладывает в будущее нации, ее развитие, процветание, становление государства, - подчеркнула начальник управления. - Но самое главное - педагог должен уметь выстроить разговор как с родительской общественностью, так и с учениками, которые приходят к нему в класс. Используя все свое педагогическое мастерство, умения и знания для того, чтобы из этих маленьких детей, которые 1 сентября придут в классы, потом выросли настоящие профессионалы, граждане страны. Чтобы они потом могли возвращать стране то, что дало им образование".-0-
"Для меня очень важно, что сегодня были поставлены основные задачи, которые связаны с совершенствованием системы образования. Это поиск новых подходов в воспитании детей, подрастающего поколения, молодежи. В первую очередь через учебный процесс, предметы, которые не только дают знания, но и воспитательный потенциал. Любой предмет несет в себе потенциал воспитания", - сказала Татьяна Симановская.
По ее словам, важно, что много внимания было уделено личности педагога. "Он действительно должен быть образцом для общества, почитаем со стороны учеников и родительской общественности. Педагог, отдавая свои знания, обучая учащихся, закладывает в будущее нации, ее развитие, процветание, становление государства, - подчеркнула начальник управления. - Но самое главное - педагог должен уметь выстроить разговор как с родительской общественностью, так и с учениками, которые приходят к нему в класс. Используя все свое педагогическое мастерство, умения и знания для того, чтобы из этих маленьких детей, которые 1 сентября придут в классы, потом выросли настоящие профессионалы, граждане страны. Чтобы они потом могли возвращать стране то, что дало им образование".-0-