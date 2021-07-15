Любой желающий может стать участником игры "Что? Где? Когда?" в Dana Mall! Приходите и вы!

Впервые в Беларуси любой желающий сможет стать участником любимой тысячами зрителей телевизионной интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?"!
17 июля в торгово-развлекательном центре Dana Mall по адресу П. Мстиславца, 11 пройдут сразу два тура – в 18:00 и 19:00.
Как стать участником? Просто заполнить специальную ФОРМУ и дождаться обратной связи! Количество мест ограничено, но шанс будет у каждого.
Участие бесплатное, дресс-код свободный.
Каждый участник игры получит подарок от компании OZ и открытку с автографом знаменитого Алеся Мухина.
Если вы пока не готовы сесть за стол, будем рады видеть вас на игре в качестве зрителей. Для этого не нужна предварительная регистрация. Просто приходите и наслаждайтесь!
Игры белорусского телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" проводятся с 2009 года, они получили высокую оценку на международном уровне. За 12 лет существования прошло 275 игр, на которых было задано почти 3000 вопросов.
В этом году партнером игры является компания "Дана Астра" – ведущая компания полного цикла, которая специализируется на инвестициях в строительство жилых, коммерческих и многофункциональных объектов недвижимости.
На протяжение многих лет застройщик внедряет новые стандарты в строительстве и архитектуре. Первой в Минске компания начала строить в жилых домах дизайнерские лобби вместо стандартных подъездов, применять концепцию "свободной планировки" в квартирах и получила подтверждение своей работы на международном уровне – вошла в список World Finance TOP 100.
Застройщик уже реализовал в белорусской столице несколько амбициозных проектов, в том числе, МК "Маяк Минска", ЖК "Вивальди", ЖК "Чайковский". Сейчас идет работа МК "Парк Челюскинцев" и многофункциональным комплексом Minsk World.
Многофункциональный комплекс Minsk World - это территория площадью более 3 млн. квадратных метров, на которой запроектированы не только жилые дома, но и коммерческая недвижимость, а также 13 школ и 7 детских садов, взрослая и детская поликлиники, кафе и магазины – все для активной жизни. Собственная инфраструктура, транспортная доступность и выгодные цены – главные преимущества проекта.
Центром притяжения комплекса станет Деловой квартал МФЦ и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall. Здесь будут отдыхать и работать тысячи белорусов и иностранных резидентов.
Застройщик предлагает клиентам уникальные условия как для участия в долевом строительстве, так и для покупки готового жилья:
· Рассрочка до 100 месяцев без справок и поручителей
· Специальные скидки при 100%-ной оплате
· Регулярные и выгодные акционные предложения
· Партнерская программа с ОАО "Белинвестбанком"
Многофункциональный комплекс Minsk World – инвестируй в свое будущее!