Любой желающий может стать участником игры "Что? Где? Когда?" в Dana Mall! Приходите и вы!

Впервые в Беларуси любой желающий сможет стать участником любимой тысячами зрителей телевизионной интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?"!

17 июля в торгово-развлекательном центре Dana Mall по адресу П. Мстиславца, 11 пройдут сразу два тура – в 18:00 и 19:00.

Как стать участником? Просто заполнить специальную ФОРМУ и дождаться обратной связи! Количество мест ограничено, но шанс будет у каждого.

Участие бесплатное, дресс-код свободный.

Каждый участник игры получит подарок от компании OZ и открытку с автографом знаменитого Алеся Мухина.

Игры белорусского телевизионного клуба проводятся с 2009 года

За 12 лет существования прошло 275 игр

Если вы пока не готовы сесть за стол, будем рады видеть вас на игре в качестве зрителей

Если вы пока не готовы сесть за стол, будем рады видеть вас на игре в качестве зрителей. Для этого не нужна предварительная регистрация. Просто приходите и наслаждайтесь!

Игры белорусского телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" проводятся с 2009 года, они получили высокую оценку на международном уровне. За 12 лет существования прошло 275 игр, на которых было задано почти 3000 вопросов.

В этом году партнером игры является компания "Дана Астра" – ведущая компания полного цикла, которая специализируется на инвестициях в строительство жилых, коммерческих и многофункциональных объектов недвижимости.

МК Маяк Минска в ночное время

МК Маяк Минска с высоты птичьего полета днем

На протяжение многих лет застройщик внедряет новые стандарты в строительстве и архитектуре. Первой в Минске компания начала строить в жилых домах дизайнерские лобби вместо стандартных подъездов, применять концепцию "свободной планировки" в квартирах и получила подтверждение своей работы на международном уровне – вошла в список World Finance TOP 100.

МК Парк Челюскинцев с высоты птичьего полета

Идеальное место для жизни и отдыха

Застройщик уже реализовал в белорусской столице несколько амбициозных проектов, в том числе, МК "Маяк Минска", ЖК "Вивальди", ЖК "Чайковский". Сейчас идет работа МК "Парк Челюскинцев" и многофункциональным комплексом Minsk World.

В Minsk World у каждой новостройки свое неповторимое лицо

Здесь есть все необходимое для детей и взрослых

Квартал "Эмиратс" - гордость застройщика

Благоустроенность на высоком уровне

Многофункциональный комплекс Minsk World - это территория площадью более 3 млн. квадратных метров, на которой запроектированы не только жилые дома, но и коммерческая недвижимость, а также 13 школ и 7 детских садов, взрослая и детская поликлиники, кафе и магазины – все для активной жизни. Собственная инфраструктура, транспортная доступность и выгодные цены – главные преимущества проекта.

Лобби дома "Стамбул" в квартале "Южная Европа"

Лобби дома "Александрия" в квартале "Африка"

Лобби дома "Варшава" в квартале "Центральная Европа"

Центром притяжения комплекса станет Деловой квартал МФЦ и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall. Здесь будут отдыхать и работать тысячи белорусов и иностранных резидентов.

Так будет выглядеть Деловой квартал МФЦ

Застройщик предлагает клиентам уникальные условия как для участия в долевом строительстве, так и для покупки готового жилья:

· Рассрочка до 100 месяцев без справок и поручителей

· Специальные скидки при 100%-ной оплате

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Многофункциональный комплекс Minsk World – инвестируй в свое будущее!

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