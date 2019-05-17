Любовь обязана действовать: уже в эту субботу в галерее "АртХаос" нас ждет праздник добра и надежды

"Любовь действует!" – так называется благотворительный проект галереи-салона "АртХаос", открытие которого состоится 18 мая в 12.00. Художественная площадка расположена в атриуме минского торгово-развлекательного центра "Дана Молл", и уже во второй раз приглашает минчан и гостей столицы поучаствовать в этом красивом и добром благотворительном проекте, который отныне обещает стать традиционным.

Вниманию зрителей будет предложено более 60 работ 50 современных белорусских художников. Столь активное участие мастеров живописи в ярком и красивом проекте лучше многих слов свидетельствует – любовь по-настоящему действенна! Ведь все средства, полученные во время проведения проекта от продажи картин в галерее-салоне "АртХаос", будут направлены на поддержку детей с психоневрологическими заболеваниями, а также для помощи людям в терминальной стадии онкологических заболеваний.

Старт акции "Любовь действует!" украсит замечательный концерт талантливых детей, не всем из которых досталось крепкое здоровье, но в их сердцах всегда есть место любви, вере и надежде.

Первая выставка "Любовь действует!" состоялась в мае минувшего года. Старт акции украсил замечательный концерт талантливых детей

Как отмечают организаторы, для участников проекта "Любовь действует!" важно, что произведение искусства – это не только акт самовыражения мастеров живописи, но и возможность проявить свою социальную позицию, ответственное и чуткое отношение к тем, кому нужна помощь общества. Художникам проект дарит чувство сопричастности к благим делам и поступкам, к помощи нуждающимся людям. А для тех, кто приобретает картины – это возможность не только приобщиться к актуальным тенденциям современной белорусской живописи, но и знать, что каждый рубль потрачен во благо: ради того, чтобы жизнь незнакомого тебе человека, страдающего тяжелыми заболеваниями, стала чуть ярче, чуть легче, чуть радостнее.

Проект не случайно проводится весной, после того, как верующие всех христианских конфессий Беларуси отметят Пасху – праздник Воскресения Господня. Традиции милосердия и добра подлинной веры живы в нашем народе и находят продолжение в повседневности. Ярким примером воплощения традиций благотворительности в современной интерпретации стал проект "Любовь действует!".

Очень важно, чтобы жизнь незнакомого тебе человека, страдающего тяжелыми заболеваниями, стала чуть ярче, чуть легче, чуть радостнее

Напомним, что первая выставка "Любовь действует!" состоялась в мае минувшего года. Тогда зрителям было представлено около 30 работ. И все картины были проданы в течение нескольких первых часов работы экспозиции. Вырученные от продажи работ средства были направлены по двум адресам помощи. Через Благотворительный фонд в честь святого Иоанна Русского, который действует при минском Свято-Елисаветинском монастыре, по запросам домов-интернатов были приобретены инвалидные коляски, велосипеды, массажные столы и спортивный инвентарь, а также звуковое оборудование для проведения концертов и спектаклей. Другая часть денег была направлена в гродненское социально-благотворительное учреждение "Центр Помощи Жизни" для приобретения 20 медицинских кроватей в Озерскую больницу сестринского ухода.

Людей, неравнодушных к чужой боли, галерея-салон "АртХаос" приглашает 18 мая в 12.00 принять участие в открытии проекта "Любовь действует!" в центральном атриуме ТРЦ "Дана Молл" по адресу: г. Минск, ул. П.Мстиславца, 11.

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