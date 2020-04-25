Любые изменения учебного процесса должны быть в пользу учеников и учителей - Карпенко

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любые изменения учебного процесса должны быть в пользу учеников и учителей, заявил сегодня журналистам во время республиканского субботника министр образования Игорь Карпенко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера на занятиях было порядка 37% школьников. Те ребята, которые остались дома, индивидуально получают задания для проработки. Никаких проблем не возникает", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, не будет сложностей и с выведением итоговых отметок. "Всех учащихся мы оценим. Тем более что это четвертая четверть. Конечно, чуть сложнее для выпускников, потому что им необходимо подготовиться к вступительной кампании. В любом случае все решения будут приняты в пользу школьников и учителей", - добавил министр.-0-