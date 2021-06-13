Любые санкции в первую очередь бьют по простым гражданам - депутат Украины

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любые санкции в первую очередь бьют по простым гражданам. Такое мнение высказал народный депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Украина присоединилась к общеевропейским санкциям, и речь идет не только о закрытии воздушного пространства, но и другим мерах. Отвечая на вопрос, насколько это выгодно Украине, Евгений Шевченко подчеркнул, что "никакие санкции в отношении Беларуси Украине не выгодны". "Мы соседские государства, у нас тесные связи в экономике и торговле. Любые санкции в первую очередь бьют по простым гражданам, при чем как Беларуси, так и Украины. Объяснить просто, что это значит: самолеты летали - сейчас не летают, страны торговали - больше не торгуют. Я пересекал границу на машине, на пункте пропуска пусто с одной и другой стороны, потому что люди боятся", - отметил он.

Депутат также подчеркнул, что внимательно следит за тем, что происходит в Беларуси. "Так вот у вас есть такие "хорошие" соседи, как Литва и Польша. Например, представитель Литвы приезжает к нам и заявляет, откажитесь от электричества Беларуси, а мы смотрим данные по перетокам электроэнергии и видим, что Литва сама покупает ее в Беларуси. Нам говорят не брать у вас, а сами берут. Потом они вводят закон, отменяют покупку белорусской электроэнергии, и в итоге также покупают ее только через Латвию. Если Украина не будет покупать белорусскую электроэнергию, то Литва будет монопольно диктовать цены. А ведь все понимают, что после пандемии, после того, что случилось в экономике, очень ужесточилась конкуренция, и под видом демократии, навязывания каких-то ценностей идет банальная борьба за свои национальные интересы. С точки зрения Литвы это правильно, потому что это их интересы, но почему Украина должна в угоду Литве платить за их интересы?", - подчеркнул Евгений Шевченко.-0-