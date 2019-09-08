"Людей травить не будем" - Лис о строительстве аккумуляторного завода в Бресте

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Позиция по строительству аккумуляторного завода в Бресте неизменна: завод не будет введен в эксплуатацию с нарушениями законодательства. Об этом в программе "Контуры" на телеканале ОНТ заявил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, сообщает БЕЛТА.

По его словам, позиция областной власти осталась неизменной. Как началось строительство завода, местные власти неоднократно предупреждали инвестора о том, что завод должен быть построен без всяких нарушений природоохранного законодательства. Ожидалось, что это будет достойное предприятие по производству полного цикла аккумуляторов, которого в республике нет. А такой завод стране нужен. "Но, к сожалению, инвестор пошел по пути завуалирования некоторых моментов, которые вызвали возмущение среди населения", - проинформировал губернатор.

Анатолий Лис рассказал, что, выступая перед населением и в средствах массовой информации отмечал, что если на заводе будут выявлены нарушения, то он работать не будет. "И когда Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды сделало замеры и подтвердило это, мной было принято решение о приостановлении строительства и ввода его в экплуатацию. Как и сказал глава государства, завод с нарушениями введен не будет, независимо от того, кто будет его собственником. Людей травить не будем", - подчеркнул он.

Как сообщалось, аккумуляторный завод ООО "АйПауэр" мощностью 2 млн условных аккумуляторных батарей в год возведен в СЭЗ "Брест" в районе аэропорта. Распоряжением председателя Брестского облисполкома от 14 июня строительство аккумуляторного завода в свободной экономической зоне "Брест" было остановлено до устранения недостатков. Производственную деятельность в настоящее время ООО "АйПауэр" не осуществляет.-0-