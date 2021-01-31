Люди чаще стали ездить на собственных авто на фоне пандемии

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За время пандемии COVID-19 в мире стало заметно больше желающих приобрести собственный автомобиль, люди стали чаще пользоваться таким транспортом. Такие результаты социологического исследования международной консалтинговой компании Capgemini приводит Deutsche Welle.

В опросе участвовали представители из разных стран. При этом 87% респондентов указали, что предпочитают пользоваться собственным транспортным средством, чтобы чувствовать себя в безопасности во время поездки. До пандемии проводился подобный опрос: тогда аналогичным образом на этот вопрос ответили 57% респондентов.

На фоне пандемии COVID-19 у граждан разных стран возросло желание в ближайшее время купить личное авто. С апреля 2020 года доля респондентов, высказавших такое намерение, выросла в мире с 35% до 46%. При этом около половины таких желающих признали, что по сравнению с прошлым годом снизили свои запросы и готовы купить более компактные модели с более скромным оснащением.

Опрос проводился в 2020 году трижды: в апреле, октябре и ноябре. При этом каждый раз в нем участвовали 11 тыс. человек из Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Нидерландов, Швеции, Норвегии, США, Индии и Китая. На рынки этих стран в 2019 году пришлось 62% мировых продаж автомобилей.-0-