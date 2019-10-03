3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди с инвалидностью в Беларуси смогут получать ситуационную помощь во всех общественных учреждениях. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Тамара Красовская, передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект предусматривает предоставление людям с ограниченными возможностями ситуационной помощи. Планируется, что они смогут получить ее во всех общественных учреждениях и оказывать ее будут специально обученные люди. "Например, человек с инвалидностью приходит в магазин. Его встречает этот помощник. Он обеспечивает сопровождение, консультирует, помогает, если нужно, передвигаться", - пояснила Тамара Красовская.

Кроме того, в законопроекте расширяется понятие сопровождения такой категории людей. Предполагается, что оно будет касаться не только людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. "Сегодня это понятие вводится и для людей с другими формами инвалидности - слабовидящих, слабослышащих", - отметила депутат.

Затрагивает законопроект и сферу образования. Инклюзивная среда будет шире внедряться в образовательный процесс. "Будут специально оборудованные классы, индивидуальные программы для детей", - привела несколько примеров парламентарий.

В целом новаций планируется много. Тамара Красовская убеждена: важно, чтобы параллельно в обществе менялось отношение к людям с ограниченными возможностями, расширялась понимание, что они обычные люди.

Законопроект о правах инвалидов и их социальной интеграции поступил в Палату представителей 9 сентября. Он разослан во все постоянные комиссии для рассмотрения, внесения предложений и корректировок. Это комплексный документ, который охватывает все сферы жизни. К участию в работе над законопроектом планируется привлекать практически все общественные объединения, в первую очередь те, что представляют интересы людей с ограниченными возможностями.

В 2015 году Беларусь присоединилась к Конвенции о правах инвалидов, в 2016-м - ратифицировала этот документ. Принят национальной план по его реализации.

Сегодня в Палате представителей прошло расширенное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам, посвященное внедрению инновационных форм социального обслуживания в интересах людей с инвалидностью. В заседании приняли участие представители Министерства труда и социальной защиты и Национального центра законодательства и правовых исследований.

Депутатов ознакомили с исследованием научно-исследовательского института труда Митруда и соцзащиты. Участники заседания обсудили вопросы оказания услуг сопровождаемого проживания для людей с инвалидностью, обслуживания больных деменцией, социальных услуг в замещающей семье для совершеннолетних людей с инвалидностью, а также развития услуг по обеспечению независимого образа жизни для семей с инвалидами.-0-