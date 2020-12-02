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02 декабря 2020, 16:32

Люди с ограниченными возможностями стали более смелыми и инициативными - мнение

Алеся Алехнович. Фото "Млын"
Алеся Алехнович. Фото "Млын"
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2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди с инвалидностью считаются одной из самых незащищенных социальных групп, поэтому государство прикладывает немало усилий, чтобы создавать для них удобную среду для жизни. О том, как меняется инфраструктура для этой категории граждан и какие проблемы пока еще остаются открытыми, корреспонденту БЕЛТА рассказала инвалид-колясочник Алеся Алехнович.

Девушка не входит в категорию лиц, которым с рождения устанавливают инвалидность. До двенадцати лет она была здоровым ребенком, но все изменилось буквально за неделю. "Сначала заболела спина. Не могла лежать и сидеть. В поликлинике сказали, что причина в простуде, поэтому начали соответствующее лечение, но симптомы не уходили, - вспоминает Алеся Алехнович. - Положили в больницу, где с каждым днем я становилась все слабее, но причины моего недомогания никто не мог установить. Однажды утром стало совсем плохо: почти не чувствуя ног, я с трудом добралась до ординаторской, а после этого уже не смогла вставать".

Как выяснилось после досконального обследования, в спинном мозге девочки стремительно росла опухоль, которая давила на нервные окончания и постепенно ее парализовала. "Начался долгий период операций и восстановления, который затянулся на несколько лет, а потом я наконец-то оказалась дома, в Борисове, с убитым иммунитетом и пониманием, что никогда больше не смогу ходить", - рассказала девушка.

Но надежду она не теряла. Просыпалась по утрам с мыслью "а вдруг сегодня смогу пошевелить хотя бы одним пальцем на ноге?". Однако время шло и ничего не менялось. Девушка приняла свое состояние и стала думать, как жить дальше.

"Моя депрессия была недолгой. Я достаточно быстро приняла тот факт, что буду инвалидом. На время лишь слегка замкнулась в себе. Мне повезло, наверное, потому что я вижу, как тяжело многие переживают и принимают свое новое положение. Некоторые вовсе не справляются. Есть люди, которые гуляют по ночам, потому что стесняются выходить на улицу днем. В моем случае огромную роль сыграла поддержка семьи, без нее я бы не справилась", - поделилась Алеся Алехнович.

С момента, когда девушка стала инвалидом, прошло 15 лет. Она окончила школу, поступила в университет. Ведет активный образ жизни: встречается с друзьями, занимается спортивными бальными танцами и является председателем Борисовской организации общественного объединения "Белорусское общество инвалидов". Параллельно наблюдает за изменениями в городах, которые с каждым годом становятся все удобнее для людей с ограниченными возможностями. "Безбарьерная среда развивается и в столице, и в небольших городах. Сейчас перемещаться по улицам и многим учреждениям стало легче. Появляются пандусы и специальные места для парковки машин, убирают высокие бордюры. Также инвалидам стали предлагать различные услуги, вроде возможности взять помощника. Помогают организовать досуг и обрести профессию, но есть еще много проблем, которые требуют решения", - отметила Алеся Алехнович.

Для того чтобы человек с инвалидностью чувствовал себя полноправным членом общества, по мнению девушки, в стране необходимо развивать сферу образования. Люди с ограниченными возможностями тоже хотят работать, развиваться и приносить пользу обществу. "Но получать высшее образование инвалидам с серьезными заболеваниями сложно. Например, беспрепятственно добраться до вузов все еще непросто. В самих учреждениях оборудуют пандусы снаружи, но перемещаться внутри людям с ограниченными возможностями сложно. Не развито бесплатное дистанционное образование, которое бы точно пользовалось популярностью среди инвалидов", - подчеркнула она.

Также Алеся Алехнович говорит, что есть вопросы по оснащению медицинских учреждений - не все из них приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Тем не менее, отмечает девушка, постепенно условия улучшаются. "Представители власти начали больше интересоваться потребностями граждан с ограниченными возможностями. Недавно в Борисове делали ремонт в городской больнице. Меня пригласили, чтобы оценить условия, которые были созданы в учреждении после произведенных работ. Была приятно удивлена, что к советам прислушались и пообещали впоследствии учитывать озвученные пожелания", - рассказала она.

Девушка также считает, что инвалиды стали более смелыми и инициативными. Они активно стремятся интегрироваться в общество, предлагают идеи и впоследствии реализовывают их наравне со здоровыми людьми. Что касается самой Алеси Алехнович, недавно она получила социальное жилье в Минске, которое находится в специальном доме для ветеранов, престарелых и инвалидов. Девушка рада, что у нее появилась возможность переехать в столицу. "В Минске намного больше возможностей для реализации потенциала, который у меня есть. Хочу развивать как себя, так и условия, которые меня окружают, чтобы люди с инвалидностью чувствовали себя комфортно и стали полноправными членами общества", - поделилась планами она.-0-

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