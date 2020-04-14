14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется воздержаться от посещения пасхальных богослужений, заявила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

Минздрав дважды встречался с представителями православного духовенства, обсуждались особенности проведения всех пасхальных мероприятий для минимизации возможности заражения прихожан. 11 апреля Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси подписал соответствующие рекомендации.

В обращении митрополита говорится, что людям, которые имеют тяжелые хронические заболевания, признаки респираторных вирусных инфекций, нужно остаться дома и не посещать пасхальные богослужения.

Кроме того, изменен ряд ритуалов православной церкви, чтобы не допустить заражения граждан.-0-