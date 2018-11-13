Людям с инвалидностью станет проще найти работу при признании частичной квалификации

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Признание частичной квалификации и ее сертификация за счет создания соответствующей сети центров и специалистов по сертификации расширит возможности трудоустройства людей с инвалидностью. Об этом сообщил сегодня ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский в пресс-центре БЕЛТА.

Валерий Голубовский

Национальная система квалификаций будет совершенствоваться в соответствии со стратегией, утвержденной постановлением Совета Министров №764 от 24 октября 2018 года. Утвержден план мероприятий, который включает помимо прочего разработку проекта нормативного правового акта о независимой оценке и сертификации квалификаций. "Сегодня человек из-за ограничений по здоровью не может работать в целом по профессии. Но ведь часть функций по медицинским показаниям он выполнять способен. Пока оснований принять его для части работ нет. С внедрением сертификации частичной квалификации появится шанс вовлечь дополнительные трудовые ресурсы людей с ограниченными возможностями по здоровью", - пояснил Валерий Голубовский.

Он привел пример. В Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих есть описание квалификации токаря. "Он должен быть пригоден для выполнения всех функций, указанных в этой характеристике. Если он хотя бы к одной не пригоден, ему не дадут медицинское заключение о допуске. В случае признания частичной квалификации он сможет получить сертификат и трудоустроиться, чтобы выполнять ряд работ, которые может с учетом состояния своего здоровья и имея справку, разрешающую это. Он получает занятость, достаток для себя и семьи. Экономика получает приток трудовых ресурсов", - сказал Валерий Голубовский.

Говоря в целом о внедрении независимой оценки, он отметил, что отдельные элементы сертификации квалификаций в Беларуси уже есть. Это, например, обучение вождению в различных школах со сдачей единого экзамена в ГАИ. Или подтверждение квалификации прораба через "Белстройцентр". "Но, конечно, есть профессии, в которых без должного образования реализоваться никак нельзя. Зато таким специалистам можно приращивать компетенции через различные обучающие курсы и в перспективе менять профессиональную траекторию. Переходить в смежные сектора можно будет через профессиональную диагностику на основании критериев этого вида трудовой деятельности, подготовленных независимым органом", - заключил Валерий Голубовский.-0-

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