Люкс-комфорт в Minsk World! Новоселье и специальная акция! Скидка до 120 евро за квадратный метр!

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На днях на карте многофункционального комплекса Minsk World появился новый город! Яркий, красочный и неповторимый! Речь идет про "Новый Орлеан" - новостройку, которая расположилась в квартале "Северная Америка"! Первые жильцы уже получают здесь ключи от своих квартир. Теперь дело за малым – сделать ремонт и отпраздновать новоселье!

Кстати, в этом доме еще можно купить недвижимость – осталось несколько квартир разного метража и планировок. Такой вариант отлично подойдет для тех, кто хочет переехать побыстрее, ведь завершения строительства не придется ждать ни дня!

Вся информация по телефону 7675 и по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Дом "Новый Орлеан" - это 25-тиэтажка, один из высотных акцентов квартала. Все квартиры здесь свободной планировки, площадь варьируется от 28 до 75 квадратных метров. Высота потолков – 2,7 метра, а на последнем этаже – 3 метра.

Дом "Новый Орлеан" - один из высотных акцентов комплекса

По словам американских новоорлеанцев, жизнь в их городе – простая и беззаботная. Белорусские новоорлеанцы тоже не отстают! В квартале "Северная Америка" запроектированы сразу две школы со спортивными городками и стадионом, детские сады появятся в пешей доступности в соседнем квартале.

Молодую маму Анастасию Крицкую в комплекс привели дети, которым здесь понравились игровые площадки. Во время прогулок Анастасия с мужем начали присматриваться к новостройкам Minsk World.

Клиентка Анастасия Крицкая

"Решение о покупке квартиры приняли достаточно быстро. Понравилось расположение: можно оперативно выехать на машине в любую часть города, а также удобно, что рядом есть метро. Кроме того, в квартале обещали построить две школы, поэтому мы надеемся, что детям будет удобно ходить на занятия и не придется их куда-то возить", - рассказала она.

На приемке квартиры Анастасия отметила большое количество естественного освещения в помещении.

"Когда я представляла наш будущий дом, мечтала, что там будет много света. Так и получилось. Здесь очень просторно и много окон", - поделилась впечатлениями клиентка.

В квартире у Анастасии светло и просторно

Район понравился и Юрию Артемову, он живет недалеко и давно присматривался к комплексу Minsk World. Здесь все под рукой, очень удобно.

Клиент Юрий Артемов

Важным фактором стала и цена, ведь при таких условиях покупки и стоимости квадратного метра можно купить квартиру гораздо большей площади, чем, например, на вторичном рынке.

"Я считаю, что рассрочка – один из самых удобных вариантов", - уверен Юрий.

Вся необходимая инфраструктура – аптеки и магазины, поликлиники и медицинские центры появятся в Minsk World в пешей доступности и этот квартал – не исключение. Экономическим центром станет Международный финансовый центр и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall.

Квартал "Северная Америка" и основные достопримечательности комплекса

Через дорогу от "Северной Америки" запланирован огромный парк с фонтанами, аттракционами, спортивными и игровыми площадками, зонами отдыха и выгула домашних животных.

Квартал "Северная Америка" - один из самых просторных кварталов комплекса - на карте Minsk World символизирует США и Канаду – развитые, высокотехнологичные страны. Купить квартиры здесь и прикоснуться к "американской мечте" можно не только в новостройке . Здесь также открыты продажи квартир в домах "Лас-Вегасе", "Лос-Анджелесе", "Квебеке", "Ванкувере", "Монреале", "Майами", "Нью-Йорке" и "Чикаго".

Лобби домов "Чикаго", "Лас-Вегас" и "Лос-Анджелес"

Чтобы купить квартиру или коммерческую недвижимость в многофункциональном комплексе Minsk World, обращайтесь в наши офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Телефоны для связи: 7675 (для мобильных операторов) и +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465 (городские).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 31 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Слоним, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж.

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