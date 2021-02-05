Лобович: дистанционные формы занятости могут быть эффективными для производственных процессов

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия показала, что дистанционная форма труда способна быть эффективной для производственных процессов и удобной для трудовых коллективов, поэтому планируем вносить предложения по изменениям в Трудовой кодекс, где также уделим внимание развитию гибких форм занятости. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович на круглом столе "Состояние и тенденции на рынке труда Минска: спрос и предложение", передает корреспондент БЕЛТА.

"Прошлый год был специфичным. Страны работали в условиях пандемии, которая негативно повлияла на все сферы экономики. Рынок труда тоже пострадал. Но меры, которые принимало наше государство по недопущению сокращения кадров, сохранению коллективов и их поддержке, позволили столичному рынку без серьезных последствий закончить этот тяжелый год. Объемы занятых сократились лишь весной, когда был самый разгар пандемии, но потом ситуация наладилась, - рассказал Андрей Лобович. - Сложный эпидемиологический период также показал, что дистанционные формы занятости могут быть эффективными для производственных процессов, удобны для работодателей и нанимателей, поэтому планируем вносить предложения по изменениям в Трудовой кодекс, где также уделим внимание развитию гибких форм занятости в стране".

По словам первого замминистра, на дистанционный формат труда преимущественно переходили столичные работники IT-сферы и финансового сектора.

Как отметил Андрей Лобович, сейчас ситуация на рынке занятости в столице нормальная: количество вакансий по сравнению с другими регионами максимальное, а уровень безработицы минимальный. На 1 января на учете в службе занятости состояли 1124 гражданина, в том числе 722 безработных. "За 2020 год в Минске было создано много новых рабочих мест, поэтому глобальных проблем на столичном рынке труда нет, но совершенствования требуют вопросы спроса и предложения, подготовки кадров и дальнейшего развития компетенций сотрудников, что и будем в дальнейшем прорабатывать", - отметил Андрей Лобович.

Круглый стол, который прошел сегодня в Минске, открыл цикл тематических диалоговых площадок по вопросам занятости населения, которые пройдут в этом году и в других регионах страны. В мероприятии участвовали представители комитетов по труду, занятости и социальной защите, экономики, профсоюза, нанимателей, учреждений образования и агентств по трудоустройству. Они обсудили вопросы формирования заказа на подготовку кадров, обеспечения предприятий необходимыми работниками с соответствующими квалификациями, особенности оказания услуг по трудоустройству частными агентствами занятости.-0-