6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венгерский лоукостер Wizz Air может открыть прямые рейсы в Минск, сообщил сегодня журналистам государственный секретарь Министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии Чаба Балог, передает корреспондент БЕЛТА.

Чаба Балог отметил, что обсуждается вопрос об увеличении числа прямых авиарейсов в Беларусь. "У нас тесные, хорошие отношения с авиакомпанией венгерского происхождения - лоукостером Wizz Air. Попробуем обсудить с ней открытие прямых рейсов в Беларусь. Наверное, в следующем году представители компании приедут сюда (в Минск. - Прим. БЕЛТА) и начнут практическую реализацию", - сказал он.

Прямые авиарейсы, по словам представителя МИД, важны не только для туристов, но и для бизнесменов. "Существуют прямые рейсы между странами два-три раза в неделю. Для бизнеса этого недостаточно", - добавил он.

Чаба Балог сегодня принял участие в белорусско-венгерском бизнес-форуме, который прошел в рамках 9-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. На бизнес-форуме также присутствовал представители 12 венгерских компаний и около 40 белорусских. Обсуждались преимущества использования электронных торговых площадок во взаимной торговле двух стран, инвестиционные возможности Венгрии, особенности правового регулирования ведения бизнеса. В программе также деловые переговоры в формате B2B.-0-