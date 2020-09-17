Лозунги на несанкционированных белорусских митингах заимствованы из советского прошлого - Гаспарян

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 17 сентября 2020
Минск Облачно с прояснениями +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:26 ФОТОФАКТ: "Неман" одержал первую победу в этом сезоне Спорт
22:12 Призывы не покупать белорусскую продукцию могут привести к экономическому краху - главред из Украины Общество
22:10 Хоккеисты "Гомеля" крупно обыграли "Юность" в матче чемпионата Беларуси Спорт
22:06 Гандболисты запорожского "Мотора" уступили "Барселоне" в Лиге чемпионов Спорт
22:01 Футболисты БАТЭ завершили выступление в Лиге Европы Спорт
21:58 Беларусь и Россия скоро начнут обсуждать параметры поставок энергоресурсов до 2025 года Экономика
21:57 Лозунги на несанкционированных белорусских митингах заимствованы из советского прошлого - Гаспарян Общество
21:53 Дарья Наумова выиграла золото чемпионата Беларуси по тяжелой атлетике Спорт
21:41 Дзермант: Беларусь и Россия строят не просто прагматичные отношения, есть понимание, что это братство святое Политика
21:39 Белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила во втором круге турнира в Риме Спорт
21:38 Участница женского форума "За Беларусь": родина у нас всех одна Общество
21:28 Дзермант: западные соседи расценивают Беларусь как добычу, хоть она старалась выстраивать отношения Политика
21:25 Проведение Всебелорусского собрания позволяет выработать согласованный курс - Савиных Общество
21:22 Паломники-хасиды благодарны за помощь белорусской стороне - посол Израиля Общество
21:21 Вильнюсский "Жальгирис" под началом Алексея Баги проиграл в квалификации Лиги Европы Спорт
21:10 Лавров: Запад использует белорусскую оппозицию во многом втемную Политика
20:56 Лукашенко рассказал, что ситуация вынудила вместе с Россией отстроить общую защиту Союзного государства Президент
20:50 УЕФА назвал претендентов на звание лучших игроков ЛЧ и ЛЕ Спорт
20:41 Белорусы сделали свой выбор, и мы требуем уважать его - участницы женского форума "За Беларусь" Общество
20:39 Женщины Беларуси за мир и стабильность - многодетная мать Общество
20:34 Басков - участницам женского форума "За Беларусь": для меня было важным событием петь сегодня для вас Общество
20:29 Лукашенко: я не агрессор, я очень мирный человек Президент
20:27 Лукашенко: Беларусь мы не отдадим, потому что ее любим, а любимую не отдают Президент
20:26 Лукашенко: мы не станем на колени, даже если останемся в одиночку Президент
20:22 Лукашенко - народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне Президент
20:19 Лукашенко: выборы состоялись, и они законны Президент
20:13 Лукашенко: никакого вранья на выборах не было, нельзя фальсифицировать 80% Президент
20:09 Лукашенко неожиданно приехал на женский форум "За Беларусь" Президент
19:41 В Азербайджан прибыли новые спальные вагоны Stadler из Беларуси Экономика
19:20 Студентка ВГМУ: горжусь своей страной и люблю Общество
Все новости
Все новости
Общество
17 сентября 2020, 21:57

Лозунги на несанкционированных белорусских митингах заимствованы из советского прошлого - Гаспарян

Армен Гаспарян. Фото politobzor.net
Армен Гаспарян. Фото politobzor.net

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лозунги и речевки, с которыми выходят на несанкционированные белорусские митинги, заимствованы из советского прошлого и футбольных тусовок. Такое мнение высказал в эфире телеканала СТВ российский журналист, политолог, историк Армен Гаспарян, сообщает БЕЛТА.

Журналист обратил внимание, что в лозунгах протестующих намешан фольклор футбольных фанатов. "Причем некоторые кричалки, например, "Отпускай!" - еще из эпохи Советского Союза. Это скандировали, когда целые секторы держали после матчей. Тогда же не всех сразу выпускали, как сейчас, а выход со стадиона был секторами. И наиболее нетерпеливые начинали скандировать "Отпускай!" Я уже забыл про это, а сейчас посмотрел видео - вспомнил", - сказал Армен Гаспарян. К речевкам футбольных фанатов он отнес и "Пока мы едины, мы непобедимы".

"Это наш город", "Не забудем, не простим" - это все пришло в митинговый фольклор в августе 1991 года из Москвы", - добавил журналист.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мнения
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Призывы не покупать белорусскую продукцию могут привести к экономическому краху - главред из Украины
Инна Мельникович Участница женского форума "За Беларусь": родина у нас всех одна
Андрей Савиных. Фото из архива Проведение Всебелорусского собрания позволяет выработать согласованный курс - Савиных
Алон Шогам. Фото из архива Паломники-хасиды благодарны за помощь белорусской стороне - посол Израиля
Во время форума Белорусы сделали свой выбор, и мы требуем уважать его - участницы женского форума "За Беларусь"
Во время форума Женщины Беларуси за мир и стабильность - многодетная мать
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко неожиданно приехал на женский форум "За Беларусь"
В Беларуси в этом году планируется построить 1,6 млн кв.м индивидуального жилья
Минздрав получил документы для клиниспытания российской вакцины против коронавируса
Кредитованию есть альтернатива. За новой квартирой обращайтесь к застройщикам!
Топ-новости
Лукашенко - народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне
Вакульчик назначен уполномоченным представителем Президента в Брестской области, Сивак - в Могилевской
Богдан: у белорусов достаточно мудрости, чтобы самим решать свои проблемы
Лавров: Запад использует белорусскую оппозицию во многом втемную
Паломники-хасиды благодарны за помощь белорусской стороне - посол Израиля
МИД Беларуси отметил агрессивный характер резолюции Европарламента и отсутствие в ней конструктивных тезисов
Демократия должна быть эффективной. Что не так в уличных протестах - комментарий
Призывы не покупать белорусскую продукцию могут привести к экономическому краху - главред из Украины
Проведение Всебелорусского собрания позволяет выработать согласованный курс - Савиных
Parimatch объявляет о партнерстве с Ювентус
Караник: прямые линии - хороший механизм оперативной связи между населением и властью
КНР приветствует участие Беларуси в Глобальной инициативе по безопасности данных - Цуй Цимин
Белорусская система здравоохранения получила 250 кислородных концентраторов от ВОЗ
Беларусь и Россия обсудили необходимые действия для отмены роуминга к 1 октября
Пособие при рождении тройни в Беларуси превышает Br9,7 тыс. - Минтруда
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.