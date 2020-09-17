Лозунги на несанкционированных белорусских митингах заимствованы из советского прошлого - Гаспарян

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лозунги и речевки, с которыми выходят на несанкционированные белорусские митинги, заимствованы из советского прошлого и футбольных тусовок. Такое мнение высказал в эфире телеканала СТВ российский журналист, политолог, историк Армен Гаспарян, сообщает БЕЛТА.

Журналист обратил внимание, что в лозунгах протестующих намешан фольклор футбольных фанатов. "Причем некоторые кричалки, например, "Отпускай!" - еще из эпохи Советского Союза. Это скандировали, когда целые секторы держали после матчей. Тогда же не всех сразу выпускали, как сейчас, а выход со стадиона был секторами. И наиболее нетерпеливые начинали скандировать "Отпускай!" Я уже забыл про это, а сейчас посмотрел видео - вспомнил", - сказал Армен Гаспарян. К речевкам футбольных фанатов он отнес и "Пока мы едины, мы непобедимы".

"Это наш город", "Не забудем, не простим" - это все пришло в митинговый фольклор в августе 1991 года из Москвы", - добавил журналист.-0-