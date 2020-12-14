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14 декабря 2020, 12:44

"Луч" выпустил часы, посвященные известному актеру и режиссеру Флориану Ждановичу

Минский часовой завод "Луч" выпустил лимитированную коллекцию часов "Асоба". Она посвящена одному из основателей белорусского профессионального театра, актеру и режиссеру Флориану Ждановичу.

Новая коллекция насчитывает 100 экземпляров. У каждого есть свой порядковый номер, он указан на задней крышке часов. Один экземпляр завод передал в качестве экспоната в Музей истории театральной и музыкальной культуры – там есть отдельная экспозиция, посвященная Флориану Ждановичу.

Примечательно, что циферблат выполнен в цвете занавеса Купаловского театра – глубоком бордовом. Так дизайнеры решили связать историю и современность белорусского театра. Именно под руководством Флориана Ждановича в 1920 году открылся Белорусский государственный театр (ныне Национальный академический театр имени Янки Купалы), где он был художественным руководителем и актером.

Изображение театрального занавеса на часах взято с обложки книги, где впервые была опубликована пьеса Янки Купалы "Паўлінка", поставленная Ждановичем. Циферблат также украшают римские цифры, театральный бинокль и маски.

Корпус часов с сапфировым сферическим стеклом сделан из нержавеющей стали, его дополняет классический черный ремешок из натуральной кожи. Модель влагозащитна. В часах установлен японский кварцевый механизм MIYOTA.

Классическая костюмная модель выдержана в рамках театрального дресс-кода. Форма корпуса напоминает об эпохе модерна, именно на это время приходится период активного творчества режиссера.

– Коллекция "Асоба" создана, чтобы напомнить белорусам об именах деятелей культуры и искусства, которые оказались незаслуженно забыты. Часы, посвященные Флориану Ждановичу, уже вторые из коллекции "Асоба". В декабре 2019 года завод выпустил ограниченную серию часов по мотивам работ самобытной белорусской художницы Алены Киш, – рассказывает Иван Кравченя, арт-директор Минского часового завода.

Обладатели новой "лимитки" будут приятно удивлены, ведь дополнением к покупке становится приглашение на двоих в музей Минского часового завода. Это хорошая возможность познакомиться с историей производства и узнать, как создаются часы.

Часы новой коллекции "Асоба" доступны для заказа на сайте Минского часового завода. По одному выставочному экземпляру представлено в фирменных магазинах "Луч" по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 18 и 95.

Минский часовой завод продолжает конкурс дизайна часов для коллекции MUST ART, в котором может принять участие любой желающий. Работа победителя будет выпущена с помощью команды Минского часового завода в виде лимитированной коллекции MUST ART 2021.

СПРАВОЧНО:

Флориан Жданович (1884 – 1937) – известный белорусский актер, режиссер. Его считали смелым реформатором сцены, он широко использовал в постановках народную музыку, пение, организовал первые постановки белорусской драматургической классики. Широкий актерский диапазон Ждановича позволял создавать яркие сценические образы.

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