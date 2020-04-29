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29 апреля 2020, 12:20

"Луч" выпустил лимитированную коллекцию к 75-летию Победы

Минский часовой завод продолжает добрую традицию – каждый год выпускать лимитированную коллекцию часов к 9 мая. К 75-летию Победы "Луч" подготовил три модели часов, дизайн каждой связан с конкретной моделью военной техники тех лет: танком T-34, грузовиком Studebaker US6 и истребителем Supermarine Spitfire. Каждая модель выпущена лимитированной серией в 200 экземпляров.

"Именно эта военная техника вдохновила дизайнеров завода на создание юбилейной коллекции. Эта коллекция – симбиоз стилистики приборов управления военной техники, которая принимала участие в боях Великой Отечественной войны, и наручных часов 40-х годов в современном исполнении. Стрелки часов повторяют форму оригинальных стрелок приборов техники, кроме того, они с люминофором и светятся в темноте", – отмечает арт-директор Минского часового завода Иван Кравченя.

Корпус часов выполнен из латуни, используется японский кварцевый механизм Miyota с вынесенной секундной стрелкой, циферблат защищен плоским минеральным стеклом. Цифры на циферблате выполнены в тех же цветовых сочетаниях, что и у оригинальных приборов управления.

На задней крышке из нержавеющей стали нанесен порядковый номер модели. Примечательны также и ремешки из натуральной кожи: для каждой модели их вручную изготавливали разные ремесленники. Каждое изделие – это комбинация съемного напульсника с тиснением и классического ремешка. На пряжке часов нанесена гравировка "1945-2020".

Часы достаточно массивные – диаметр корпуса 44 мм, толщина 9,4 мм. Все модели из новой коллекции обладают влагозащитой. В комплекте с часами –информационный вкладыш о технике, которой посвящена конкретная модель, а также специальная упаковка.

Лимитированная коллекция ко Дню Победы уже доступна для заказа на официальном сайте Минского часового завода, а также в фирменных магазинах "Луч". Заказывая через интернет-магазин, можно выбрать функцию доставки без контакта с курьером.

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