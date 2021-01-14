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14 января 2021, 09:45

Лучшая инвестиция – это недвижимость

Миллиардер Эндрю Карнеги считает, что 90% миллионеров создали свое состояние, инвестируя в недвижимость. Правда ли это? И по-прежнему ли это решение актуально? Стоит ли инвестировать средства в недвижимость сегодня?

По словам ведущих советников The Oracles, которые заработали миллионы, инвестируя в недвижимость, ответ один – однозначное "ДА"!

"Покупка недвижимости сделала меня богатой. Но начиналось все не с замысла, а необходимости".

Я купила свою первую крошечную студию после того, как наскребла определенное количество долларов, потому что просто вопрос нужно было решать – мне требовалось где-то жить.

Несколько лет спустя стоимость студии увеличилась вдвое, и я получила достаточно денег, чтобы потратить половину вырученной суммы на квартиру с одной спальней. Вскоре это жилье превратилось в двухкомнатную, затем и в трехкомнатную квартиру. А сегодня мое жилье – 10-комнатный пентхаус на Пятой авеню в Нью-Йорке.

Покупка крошечной студии на первоначальном этапе была самым важным решением, которое я приняла, потому что она вовлекла меня в процесс развития.

Барбара Коркоран, основатель The Corcoran Group, ведущая подкаста Business Unusual, судья на Shark Tank.

"Жилая недвижимость может приносить доход круглый год".

"Инвестиции в недвижимость - отличная идея, если вы собираетесь заниматься получением прибыли всерьез.

Лучше всего инвестировать в жилую недвижимость, которая приносит доход от аренды круглый год. Просто убедитесь, что вы понимаете все связанные с этим затраты, и подготовьтесь к инвестированию".

Бетенни Франкель, предприниматель, филантроп, основатель Skinnygirl и BStrong.

"Правильные инвестиции всегда в цене".

"Недвижимость реальна, и всегда полезно вложить деньги в реальные активы. Тем не менее, поясню: это не значит, что всякая недвижимость - хорошая идея.

Я покупаю только определенные типы недвижимости. Это, как правило, многоквартирные дома в престижных местах, которые обеспечивают стабильный денежный поток и большой потенциал для будущего повышения стоимости.

Я держусь подальше от районов с низким доходом и частных домов. Но даже эти активы, вероятно, являются лучшим способом для хранения ваших денег. Гораздо эффективнее, чем решение позволять наличным обесцениваться, пока они лежат в банке!"

Грант Кардоне, эксперт по продажам, автор колонок-бестселлеров в New York Times.

Недвижимость создает неограниченные возможности

"Недвижимость - всегда отличное вложение, потому что у вас больше возможностей, чем при других типах инвестиций.

Если вы инвестируете в акции, облигации или частное размещение, ваш успех полностью зависит от факторов, находящихся вне вашего контроля. В лучшем случае у вас есть варианты: удержать или продать. С недвижимостью у вас есть неограниченные возможности.

Вы можете купить дом, чтобы обустроить его, а затем сдать в аренду, если рынок теплеет. Недвижимость можно рефинансировать, перестроить и перепланировать. Вы можете развить ее, разделить или добавить к одному участку соседние.

Это лишь некоторые из вариантов. Гибкость - одна из причин, по которой рынок недвижимости создал больше миллионеров, чем любой другой вид активов".

Даниэль Лесняк, основатель Orange Line Living, брокер в Keri Shull Team, соучредитель компании HyperFast Agent по коучингу в сфере недвижимости, автор книги "HyperLocal, HyperFast Real Estate Agent".

"Людям всегда будет нужно место для жизни".

"Прибыль от недвижимости может быть больше и стабильнее, чем от других инвестиций. Когда недвижимость строится, это происходит потому, что определенная группа людей видит достаточно большой потенциал, чтобы оправдать затраты на возведение.

Огромное количество новых объектов недвижимости каждый год свидетельствует о растущем рынке недвижимости. Предложение следует за спросом, а спрос продолжает расти. Людям требуется комфорт, поэтому потребность в жилье увеличивается с каждым годом.

В частности, растет рынок многоквартирных домов. По мере того, как квартиры становятся более привлекательными, люди реже покупают дома. С многоквартирными домами вы со временем продолжаете получать растущий доход.

Недвижимость – это возможность получать прибыль от вложений. Спрос на нее - круглый год!".

Роберт Мартинес, основатель и генеральный директор Rockstar Capital, инвестиционной компании в сфере недвижимости с активами на сумму более 330 миллионов долларов, ведущий подкаста The Apartment Rockstar.

За последнее столетие 90% успешных семей в мире стали миллионерами за счет инвестиций в недвижимость

"Для среднестатистического инвестора недвижимость – лучший способ значительно прирастить свой капитал. Как и в случае с любыми другими формами инвестирования, лучше всего начинать операции с недвижимостью в начальных стадиях. Хороший способ старта - купить свое первое основное место жительства.

Цель состоит в том, чтобы постоянно покупать недвижимость в качестве основного места жительства, въезжать, жить в ней, а затем сдавать ее в аренду, пока вы не будете готовы сделать следующую покупку. Ведь после сдачи в аренду можно приобрести новое жилье, и цикл начинается снова...

Джонатан Йейтс, финансовый писатель с дипломами Гарварда, университета Джона Хопкинса и Юридического центра Джорджтаунского университета.

Приобрести квартиры и бизнес-помещения в комплексе Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также для приобретения недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске, Молодечно.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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