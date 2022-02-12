"Лучше "Гуччи" бренда только команда Президента!" Чем белорусов привлекает любительский хоккей?

В Пекине продолжаются олимпийские баталии, но спортивные страсти не утихают и в Беларуси. "Чижовка-Арена" приняла Открытый Кубок Европы по самбо, а на ледовых площадках в разных городах страны продолжаются Республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд. 12 февраля команда Президента Беларуси одержала очередную победу, с большим отрывом обыграв сборную Гродненской области.

Матч прошел на льду столичной "Олимпик-Арены". Президентская команда обыграла гостей из Гродно со счетом 8:3 (4:0, 3:2, 1:1).

Хозяева с первых минут начали активный прессинг соперника, осаждая ворота Евгения Титка. Но гродненец сдаваться так просто не хотел. Счет был открыт лишь на 14-й минуте нападающим президентской команды Денисом Курдеко. Через несколько минут лидерство своей дружины закрепил Артем Антоненко, помог ему в этом его отец Олег Антоненко. Гродненцы периодически вырывались в контратаки, но реализовать их так и не смогли. Конец периода ознаменовался шайбами Николая Лукашенко и Ярослава Чуприса.

"У них очень хорошая защита, вратарь хорошо играет. Знали, что так будет, что дадут нам углы, будут оборонять ворота. Но подобрали ключик, и все-таки удалось это сделать (забросить шайбы. - Прим. БЕЛТА)", - отметил после первого периода 17-й номер президентской дружины Павел Волчек.

Вторая треть игры открылась очередной шайбой в ворота Гродненской области. Видимо, это разозлило гостей: не прошло и 20 секунд, как они забросили ответную. Автором первого удачного броска в ворота президентской дружины стал Вячеслав Лисичкин.

В перерыве между периодами он признался журналистам, что соперничать с командой Президента непросто: все-таки в ней играют опытные хоккеисты. "В таких играх интересно принимать участие. Для нас это опыт. Стараемся держать марку. И атмосфера на этих играх всегда хорошая", - подчеркнул Вячеслав Лисичкин.

Второй период гродненцы провели более уверенно. Вторую шайбу в ворота хозяев забросил Сергей Олиев. Но в стороне не остались и игроки президентской команды Михаил Грабовский и оформивший дубль Алексей Ефименко. Их точные броски помогли команде удержать преимущество в этом периоде и значительно оторваться по числу заброшенных шайб.

За игрой наблюдал студент третьего курса Академии управления Егор. Он поделился впечатлениями: "Я в целом люблю спорт. Хожу на матчи и минского "Динамо", и любительского турнира. Если говорить о сегодняшних соревнованиях, могу сказать, что во всех областях есть те, кто играет хорошо. А значит, не зря вкладывали столько средств и сил в развитие спорта в регионах. Каждая область у нас спортивная, нет такой, которая не увлекается спортом".

Пользуясь случаем, он поздравил белорусского биатлониста Антона Смольского с олимпийской медалью и пожелал успеха всей национальной сборной на Играх в Пекине. "Пусть знают, что вся Беларусь с ними и поддерживает их. Хочу пожелать им успеха и побед", - заявил болельщик.

Следят за выступлением белорусов на Олимпийских играх и подружки Полина, Татьяна и Алина. Правда, им в первую очередь хотелось бы поболеть за хоккеистов, но те, к сожалению, не прошли квалификацию и остались дома. "Еще следим за биатлоном и фигурным катанием. Болеем за Беларусь и Россию!" - признаются одногруппницы из педуниверситета имени Максима Танка.

Две из них часто посещают матчи любительского турнира по хоккею, а вот Алина впервые на таких соревнованиях. "Мне очень нравится, как здесь все организовано. Почти как на матчах КХЛ. Очень интересный интерактив со зрителями, - говорит девушка. - Видно, что приходят не просто посидеть, а поболеть. И вообще, лучше "Гуччи" бренда только команда Президента!"

Ее поддерживают и подруги, им есть с чем сравнить: "Посещали игры на "Чижовка-Арене". Атмосфера там была не такой яркой. Здесь арена меньше, среди зрителей только любители хоккея - люди болеют очень искренне".

Последний период игры стартовал с точного броска Андрея Гидревича, поразившего ворота президентской команды. Но связка отца и сына Антоненко через секунды смогла в очередной раз обыграть вратаря гродненцев.

Закончился матч традиционными подарками болельщикам от главы государства.

После пяти сыгранных матчей команда Президента в общекомандном зачете занимает первое место с 10 очками. За ней расположились сборные Минской и Брестской областей, у которых соответственно по 8 и 6 очков.

БЕЛТА.-0-