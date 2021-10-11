Лучшего командира инженерного батальона и роты определили в ВС Беларуси

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2-й инженерной бригаде прошло состязание на звание лучшего командира инженерного батальона и роты соединений и воинских частей Вооруженных Сил. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Военнослужащие продемонстрировали свои знания и навыки в огневой, тактико-специальной, технической, физической подготовке. Победитель определялся по сумме набранных баллов в ходе всех этапов состязания.

По словам начальника штаба инженерных войск - заместителя начальника управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил полковника Виктора Вырвинского, ежегодное состязание на звание лучшего командира инженерного батальона и роты способствует повышению уровня профессионально-должностной подготовки офицеров, совершенствованию их навыков, что позволит им успешно выполнять поставленные задачи в следующем учебном году.

"В течение всего года в соединениях и воинских частях проводились соревнования на звание лучшего командира батальона и роты. Заключительный этап состоялся на базе 2-й инженерной бригады. Здесь прошли итоговые сборы с командирами инженерных батальонов и командирами рот. В них приняли участие представители войск Западного и Северо-западного оперативных командований, воинских частей инженерных войск непосредственного подчинения, - рассказал Виктор Вырвинский. - На данном этапе основные дисциплины - тактико-специальная подготовка, а также техническая подготовка, потому что техника у инженеров достаточно разнообразная: на одной и той же базе, шасси может быть несколько образцов. Данный сбор проводится не в первый раз и является логическим завершение каждого учебного года.

Состязания на звание лучшего командира инженерного батальона и лучшего командира роты оставили приятные впечатления как у их участников, так и у организаторов мероприятия. Среди комбатов уверенную победу одержал подполковник Дмитрий Пачков (7-й инженерный полк), второе место занял гвардии майор Владимир Карпеченко (188-я гвардейская инженерная бригада), а третьим стал подполковник Александр Коростелев (557-я инженерная бригада).

Лучшим командиром роты был признан капитан Иван Галимский (2-я инженерная бригада). Вторым стал гвардии капитан Евгений Сапранков (188-я гвардейская инженерная бригада), а третьим - капитан Алексей Соловьянов (2-я инженерная бригада).-0-