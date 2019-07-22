Лучшего марафонца впервые определят во время молодежного лагеря "Бе-Lа-Русь"

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшего марафонца впервые определят во время XXVIII Международного молодежного лагеря "Бе-Lа-Русь - 2019", который с 25 по 28 июля по традиции пройдет на Кургане Дружбы в Верхнедвинском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Александра Гончарова.

"Впервые за историю лагеря "Бе-Lа-Русь" его участникам будет предложено показать свою суперсилу в 1,5 км марафоне SUPERun и получить памятную медаль. Обязательное условие забега - наличие у марафонцев костюмов, оформленных в стилистике супергероев, а также героев из мифологии Беларуси, России, Латвии, и регистрационного номера. Результат каждого спринтера зафиксирует электронная система хронометража", - рассказала Александра Гончарова. SUPERun пройдет 26 июля.

Суперсилу молодежи организаторы видят не только в активной жизненной позиции, инициативности и целеустремленности, но и в сохранении преемственности поколений. "Именно поэтому традиционно неизменным мероприятием лагеря станет митинг "Беларусь помнит. Помним каждого". Он пройдет у Кургана Дружбы с возложением гирлянд и цветов к монументам комсомольцам Прошковского подполья на территории Беларуси, второму секретарю подпольного райкома ВЛКСМ, Герою Советского Союза, партизанской разведчице Марии Пынто - на территории России", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Кроме того, во время работы лагеря будут организованы спортивные соревнования по волейболу, футболу, перетягиванию каната, дартсу. Молодые люди продемонстрируют свои таланты во время торжественного открытия и закрытия фестиваля, в шоу Stand Up, конкурсе бивуаков "Вселенная Бе-La-Русь" и приготовлении блюд национальной кухни SUPER_FOOD. Новички во время торжественного открытия фестиваля дадут клятву на верность лагерю и его традициям.

Международный молодежный лагерь "Бе-Lа-Русь" в этом году соберет около 500 самых инициативных, спортивных и творческих представителей молодежных организаций и движений Беларуси, России, Латвии. В названии лагеря, которое состоит из первых слогов названий стран-участниц, заложена идея единства молодежи граничащих государств. Основные задачи молодежного проекта - содействие межкультурному диалогу, вовлечение молодежи в творчество, здоровый образ жизни, занятия спортом, передача и принятие опыта поколений. Его главным организатором в этом году является БРСМ.

Курган Дружбы был насыпан в 1959 году на границе трех республик в честь боевого содружества партизан Беларуси, России и Латвии. Земля для него взята с могил партизан и воинов Красной армии, с мест гибели Александра Матросова, Клавдии Назаровой, Леонида Голикова, Марии Порываевой и других героев. К кургану проложены три аллеи: из Беларуси - березовая, из России - кленовая, из Латвии - липовая. На вершине кургана растет дуб - символ нерушимой дружбы трех народов. На трех гранитных плитах на трех языках написано: "Курган Дружбы воздвигнут на стыке границ трех братских республик в честь боевой дружбы, скрепленной кровью в годы Великой Отечественной войны русских, белорусских и латышских партизан. Открыт 3 июля 1959 года".-0-