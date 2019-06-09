Лучшего менеджера по качеству выберут в Беларуси

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс "Лучший менеджер по качеству" объявлен в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Конкурс проводится для менеджеров по качеству в номинациях в зависимости от направления деятельности организаций и численности работающих. В отдельных номинациях - представители организаций сферы производства с численностью работающих до 500 человек, от 500 до 1 тыс., от 1 тыс. до 5 тыс., свыше 5 тыс., а также организации сферы услуг с численностью работающих до 100 человек и более 100. Принимать участие могут менеджеры, которые представляют организации, имеющие сертифицированные системы менеджмента качества, работают по этому направлению не менее трех последних лет и обладают высоким профессиональным уровнем. Повторное участие допускается не ранее чем через три года.

Организация, представляющая своих сотрудников для участия в конкурсе, должна подать до 31 августа 2019 года в секретариат конкурсной комиссии заявку и комплект установленных документов. "Оценка документов и материалов проводится конкурсной комиссией по нескольким критериям. Будут учитываться практические результаты функционирования системы менеджмента качества организации, личный вклад участника конкурса в ее разработку, внедрение, функционирование и совершенствование. Среди критериев также участие в работе международных и/или национальных технических комитетов по стандартизации, опыт обучения персонала по менеджменту качества", - рассказали в пресс-службе.

Конкурс проводится для содействия повышению конкурентоспособности продукции и услуг организаций на внутреннем и внешнем рынках, авторитета менеджеров по качеству и имиджа организаций, профессионального уровня менеджеров по качеству и имиджа профессии, а также для распространения передового опыта в области менеджмента качества.-0-