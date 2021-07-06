Лучшего менеджера по качеству выберут в Беларуси

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 16-й конкурс "Лучший менеджер по качеству" объявлен в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Конкурс проводится для менеджеров по качеству по разным номинациям в зависимости от направления деятельности организаций и численности работающих. В отдельных номинациях - представители организаций сферы производства с численностью работающих до 500 человек, от 500 до 1 тыс., от 1 тыс. до 5 тыс., свыше 5 тыс., а также организации сферы услуг с численностью работающих до 100 человек и более 100. Принять в нем участие могут менеджеры, которые представляют организации, имеющие сертифицированные системы менеджмента качества, работают по направлению менеджмента качества не менее трех последних лет и обладают высоким профессиональным уровнем. Повторное участие в конкурсе допускается не ранее чем через три года.

Организация, представляющая своих сотрудников для участия в конкурсе, должна до 31 августа подать в секретариат конкурсной комиссии заявку и комплект документов. "Оценка документов и материалов проводится конкурсной комиссией по нескольким критериям. Будут учитываться практические результаты функционирования системы менеджмента качества организации, личный вклад участника конкурса в ее разработку, внедрение, функционирование и совершенствование. Среди критериев также участие в работе международных и/или национальных технических комитетов по стандартизации, опыт обучения персонала по менеджменту качества", - рассказали в пресс-службе.

Дипломы победителям вручаются во время специальной церемонии. Сведения о победителях конкурса публикуются в СМИ и размещаются на сайте Госстандарта.

Конкурс проводится для содействия повышению конкурентоспособности продукции и услуг организаций на внутреннем и внешнем рынках, авторитета менеджеров по качеству и имиджа организаций, профессионального уровня менеджеров по качеству и имиджа профессии, а также для распространения передового опыта в области менеджмента качества.-0-