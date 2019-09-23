Лучшего сотрудника патрульно-постовой службы и ОМОН Беларуси выберут на смотре-конкурсе в Гомеле

23 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. XV юбилейный республиканский смотр-конкурс профессионального мастерства среди подразделений и сотрудников ППСМ, ОМОН органов внутренних дел Беларуси на приз С.И. Василевского пройдет в Гомеле с 23 по 27 сентября, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
На старты выйдут 7 команд: представители областных УВД и ГУВД Мингорисполкома.
Соревнования проводятся по нескольким дисциплинам. Правоохранителям со всех регионов предстоит продемонстрировать свой уровень огневой подготовки во время стрельбы из пистолета по мишеням. Также в зачет пойдут строевая (марширование и другие элементы), служебная (знание нормативных правовых актов) и медицинская подготовка (решение теоретического задания и практическая часть - оказание первой медицинской помощи раненому). Также в программе - физическая подготовка (бег, подтягивания, эстафета) и служебный триатлон: стрельба из пистолета по шарикам, полоса препятствий, скоростное маневрирование на автомобиле.
Открытие мероприятия запланировано у мемориала "Курган Славы" в парке Фестивальный. Разные этапы соревнований будут проводиться на полигоне Борщевка, плацу войсковой части 5525, спорткомплексе СДЮШОР №7 Гомеля.
Также для участников предусмотрены экскурсии в Гомельский дворцово-парковый ансамбль и областной музей военной славы.
Цель соревнований - выявление лучших, наиболее подготовленных милиционеров среди подразделений ППСМ и ОМОН органов внутренних дел Беларуси.-0-